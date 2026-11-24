Découvert à York, en Angleterre, un excrément humain datant de l'époque viking est considéré comme l'une des découvertes historiques les plus insolites au monde. Ce vestige, baptisé « coprolithe de Lloyds Bank », a été mis au jour en 1972 lors de la construction d'un bâtiment bancaire.

Mesurant près de 20 centimètres de long, cette trouvaille est l'un des plus grands excréments humains fossilisés jamais découverts. Les chercheurs ont déterminé qu'il remonte à environ 1000–1200 ans.

Les analyses ont montré que les gens de cette époque consommaient principalement de la viande et du pain. Des traces de parasites intestinaux ont également été trouvées dans l'échantillon. Cela aide à mieux comprendre les habitudes alimentaires et les conditions sanitaires de l'époque viking.

Actuellement, cet artefact historique inhabituel est exposé au musée Viking de York. Il fait partie des pièces qui suscitent un grand intérêt parmi les visiteurs.