Un grand maître ouzbek parmi les trois joueurs d'échecs les mieux rémunérés en 2026
Le joueur d'échecs ouzbek a gagné près de 590 000 dollars grâce aux tournois en 2026. Il s'est hissé à la troisième place du classement mondial des joueurs ayant remporté le plus de prix.
Grand maître ouzbek Javohir Sindarov À la fin de l'année 2026, il a intégré le top 3 des sportifs ayant généré le plus de revenus via les prix de tournois dans le monde des échecs. Selon la publication ChessBase Nepal, s'appuyant sur le classement mis à jour par l'organisation World Chess, les revenus annuels du joueur ouzbek ont atteint 589 061 dollars.
Sindarov est 3e au classement mondial.
Javohir Sindarov Plus de 589 000 dollars de revenus
Selon les données de l'organisation World Chess, Javohir Sindarov a participé à des tournois tout au long de l'année 2026, remportant un total de 589 061 dollars en prix. Ce résultat le place à la troisième position parmi les joueurs d'échecs ayant les revenus de tournoi les plus élevés au monde.
Seuls deux joueurs d'échecs devancent le représentant ouzbek : le grand maître indien Rameshbabu Praggnanandhaa et l'Américain Fabiano Caruana.
Praggnanandhaa et Caruana occupent les deux premières places du classement
La première place du classement est occupée par le grand maître indien de 21 ans, Rameshbabu Praggnanandhaa. En 2026, il a participé à 13 compétitions et a remporté un total de 666 229 dollars de prix.
Son prix le plus important de l'année a été les 200 000 dollars remportés lors de la finale du Grand Chess Tour en août. Le joueur indien a battu l'Américain Fabiano Caruana lors du match décisif pour remporter le tournoi.
Fabiano Caruana occupe la deuxième place. Le grand maître américain a participé à 19 compétitions et a gagné 664 326 dollars.
Carlsen et Wesley So également dans le top 5
Le Norvégien Magnus Carlsen et l'Américain Wesley So figurent également dans le top 5 des joueurs d'échecs ayant remporté le plus de prix en tournoi.
Les joueurs d'échecs ayant généré le plus de revenus via les prix de tournois en 2026 :
1ère place — Rameshbabu Praggnanandhaa : 666 229 dollars ;
2ème place — Fabiano Caruana : 664 326 dollars ;
3ème place — Javohir Sindarov : 589 061 dollars ;
4ème place — Magnus Carlsen : 555 959 dollars ;
5ème place — Wesley So : 494 257 dollars.
Un match de 2,5 millions de dollars pourrait changer le classement
Cependant, la situation au classement pourrait encore évoluer d'ici la fin de l'année. La cagnotte du match pour le championnat du monde entre le champion en titre Dommaraju Gukesh et Javohir Sindarov s'élève à 2,5 millions de dollars.
Cette importante dotation pourrait entraîner des changements significatifs dans le classement des revenus annuels des joueurs d'échecs en fonction des résultats.
Le résultat de Javohir Sindarov en 2026 démontre une fois de plus le prestige des échecs ouzbeks sur la scène internationale et le succès des joueurs dans les tournois de haut niveau.
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