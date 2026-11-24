Le joueur d'échecs ouzbek a gagné près de 590 000 dollars grâce aux tournois en 2026. Il s'est hissé à la troisième place du classement mondial des joueurs ayant remporté le plus de prix.

Grand maître ouzbek Javohir Sindarov À la fin de l'année 2026, il a intégré le top 3 des sportifs ayant généré le plus de revenus via les prix de tournois dans le monde des échecs. Selon la publication ChessBase Nepal, s'appuyant sur le classement mis à jour par l'organisation World Chess, les revenus annuels du joueur ouzbek ont atteint 589 061 dollars.

Sindarov est 3e au classement mondial.

Javohir Sindarov Plus de 589 000 dollars de revenus

Selon les données de l'organisation World Chess, Javohir Sindarov a participé à des tournois tout au long de l'année 2026, remportant un total de 589 061 dollars en prix. Ce résultat le place à la troisième position parmi les joueurs d'échecs ayant les revenus de tournoi les plus élevés au monde.