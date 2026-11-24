Quelles sont les exigences pour les candidats ?

Il est précisé que les infirmiers recrutés recevront initialement un salaire mensuel de 1900 euros (environ 25 millions de soums). Une fois leur qualification professionnelle officiellement reconnue en Allemagne, le salaire mensuel sera porté à 2500 euros (environ 32,9 millions de soums).

Une opportunité de travail dans le secteur médical en Allemagne est offerte aux citoyens ouzbeks. L'Agence de migration, via le programme Globogate, recrute du personnel infirmier pour des cliniques allemandes. Dans le cadre de ce programme, les candidats bénéficient non seulement d'un emploi, mais aussi de cours d'allemand gratuits et de la prise en charge de certains frais liés au départ à l'étranger. C'est ce qu'a annoncé le service de presse de l'agence.

Les candidats souhaitant travailler en Allemagne doivent répondre aux critères suivants :

Être âgé de 20 à 36 ans ;

Posséder un diplôme de collège médical de trois ans ;

Avoir au moins deux ans d'expérience professionnelle ;

Ne pas avoir de casier judiciaire et être en bonne santé.

Un autre aspect important du programme est l'organisation gratuite de cours d'allemand de 10 mois pour les participants. Pendant la formation, une bourse et un logement leur sont alloués. De plus, les frais d'obtention du certificat attestant du niveau B2 en allemand sont couverts.

Il est également prévu que les frais de visa, de billet d'avion et de traduction des documents nécessaires pour se rendre en Allemagne soient pris en charge par le programme.

Les candidatures pour ces postes sont acceptées via la plateforme xorijdaish.uz. Des informations supplémentaires et des explications sur le programme peuvent être obtenues en appelant le numéro court 1282.

D'autres postes vacants pour infirmiers en Allemagne ont également été annoncés

Rappelons que le 18 novembre, il a été rapporté que la société allemande Bildung & Beruf GmbH avait également proposé 24 postes vacants pour des infirmiers ouzbeks.

Il a été indiqué que pour ces postes, le salaire mensuel après déduction des impôts se situe entre 1850 et 2050 euros.

Ainsi, plusieurs opportunités d'emploi se présentent pour les professionnels de santé ouzbeks souhaitant travailler en Allemagne. En particulier, la prise en charge des frais d'apprentissage de l'allemand, de logement et de documentation constitue un avantage majeur pour les candidats.