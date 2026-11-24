Sur l'île estonienne de Saaremaa, des défenseurs de la nature ont filmé un chevreuil inhabituel rappelant une licorne de conte de fées. Une caméra cachée, installée pour observer la faune, a capturé un petit chevreuil portant une excroissance unique en forme de corne au milieu du front. Cette scène insolite a suscité un grand intérêt, comme l'a rapporté le journal Bild.

Curieusement, les employés de l'organisation de conservation de la nature Lutreola Foundation n'avaient pas installé la caméra pour ce chevreuil, mais pour surveiller le vison d'Europe, une espèce menacée. Cependant, les images ont révélé de manière inattendue un autre animal : un chevreuil aux cornes inhabituelles.

Au début, il a étanché sa soif. Puis, observant les environs avec curiosité, il s'est approché de l'objectif de la caméra. C'est à ce moment précis que l'excroissance unique située au milieu de son front est devenue clairement visible.

Cette scène donnait l'impression qu'une licorne de conte de fées se promenait dans la forêt. Les défenseurs de la nature ont réagi avec humour à cette découverte inhabituelle, laissant le commentaire suivant sur leur page Facebook :