Une véritable licorne de conte de fées découverte dans une forêt estonienne
Sur l'île estonienne de Saaremaa, des défenseurs de la nature ont filmé un chevreuil inhabituel rappelant une licorne de conte de fées. Une caméra cachée, installée pour observer la faune, a capturé un petit chevreuil portant une excroissance unique en forme de corne au milieu du front. Cette scène insolite a suscité un grand intérêt, comme l'a rapporté le journal Bild.
Curieusement, les employés de l'organisation de conservation de la nature Lutreola Foundation n'avaient pas installé la caméra pour ce chevreuil, mais pour surveiller le vison d'Europe, une espèce menacée. Cependant, les images ont révélé de manière inattendue un autre animal : un chevreuil aux cornes inhabituelles.
Au début, il a étanché sa soif. Puis, observant les environs avec curiosité, il s'est approché de l'objectif de la caméra. C'est à ce moment précis que l'excroissance unique située au milieu de son front est devenue clairement visible.
Cette scène donnait l'impression qu'une licorne de conte de fées se promenait dans la forêt. Les défenseurs de la nature ont réagi avec humour à cette découverte inhabituelle, laissant le commentaire suivant sur leur page Facebook :
« Une licorne a été trouvée à Saaremaa ! Les rêves des petites filles sont enfin devenus réalité ! »
Comment la corne unique sur le front du chevreuil est-elle apparue ?
Les expertssoulignent qu'il s'agit en réalité d'un chevreuil européen mâle (Capreolus capreolus). L'expert de l'Union pour la conservation de la nature en Allemagne (NABU), Julian Heiermann, a expliqué les causes naturelles de ce phénomène dans une déclaration au journal Bild.
Habituellement, ces chevreuils mâles développent deux bois. Cependant, dans de rares cas, des changements peuvent survenir dans la croissance et la formation des bois.
« Si la base de croissance du bois est endommagée ou mal formée, un seul bois peut se développer », a expliqué l'expert.
Fait intéressant, le fait d'avoir une seule corne sur le front ne constitue pas un obstacle majeur à la vie quotidienne du chevreuil. Comme ses congénères dans la forêt, il cherche constamment de la nourriture. Il se nourrit principalement de feuilles d'arbres, de bourgeons, de jeunes pousses, d'herbes et de céréales.
Cependant, lors de compétitions avec d'autres mâles, sa corne inhabituelle peut être un inconvénient. Selon l'expert, il est fort probable qu'il ne soit pas avantagé lors des affrontements pour le territoire ou le choix d'une partenaire face à des mâles dotés de deux bois.
De tels chevreuils ont-ils déjà été observés ?
D'un point de vue zoologique, l'apparition d'un chevreuil à une seule corne est un phénomène naturel très rare, mais déjà documenté. C'est ce qu'a indiqué l'expert berlinois en faune sauvage, Derk Ehlert, en réponse à une demande du journal Bild.
En 2008, notamment, un chevreuil mâle à une seule corne vivant dans un parc naturel de Toscane, en Italie, avait attiré l'attention des médias internationaux. À l'époque, il avait été supposé qu'une anomalie génétique du développement pouvait être à l'origine de l'apparence inhabituelle de l'animal.
Julian Heiermann a également souligné que de tels cas ne sont pas totalement exclus, bien qu'ils soient très rares. Un développement inhabituel des bois peut se produire non seulement chez les chevreuils, mais aussi chez les cerfs et d'autres animaux à cornes.
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