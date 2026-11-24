Le quintuple champion du monde d'échecs Viswanathan Anand Javokhir Sindarov a exprimé son opinion sur le duel historique entre lui et l'actuel champion du monde Gukesh Dommaraju. La légende indienne considère que la force des deux grands maîtres est presque égale. Selon lui, les chances dans la lutte pour le titre sont de 50-50. Cette évaluation d'Anand revêt une importance particulière pour les fans d'échecs ouzbeks, car il a ouvertement déclaré qu'il considérait le potentiel de Sindarov au niveau de l'actuel champion du monde. « Des chances de 50-50 » Dans une interview accordée au site Chess.com, Anand a comparé la force globale des deux joueurs. Il a souligné que, bien que leur forme sportive actuelle puisse différer, les adversaires sont très proches en termes de potentiel échiquéen. « Je pense que leur potentiel global est presque identique. Je parle de force pure, pas de la forme actuelle. C'est pourquoi les chances sont très serrées, environ 50-50 », a déclaré Anand.

Cependant, pour le grand maître expérimenté, l'aspect le plus intéressant du match ne réside pas seulement dans la prédiction du vainqueur. Il souhaite observer qui remportera la première victoire, quel joueur exercera la pression initiale sur son adversaire et qui réussira à prendre l'avantage grâce à des coups inattendus. « Les chiffres ne sont pas si importants. Pour moi, il est beaucoup plus intéressant de voir qui gagne en premier, qui commence à mettre la pression sur l'adversaire et qui se distingue par le plus grand nombre de coups inattendus. Ce sont ces éléments qui m'en disent plus », a-t-il ajouté. Quel conseil Anand a-t-il donné à Gukesh ? La légende indienne des échecs a souligné que la tâche la plus importante pour l'actuel champion du monde est d'arriver au match en excellente forme physique et de jouer avec confiance en ses propres forces. Anand a affirmé qu'il n'y a aucun doute sur le talent de Gukesh et qu'il doit le garder à l'esprit à chaque partie. Dans le même temps, il a noté qu'une telle confiance est tout aussi cruciale pour Sindarov. « En fin de compte, Gukesh est un joueur très talentueux et il ne doit pas l'oublier. On peut dire la même chose de Sindarov. Nous avons été témoins de sa force cette année.