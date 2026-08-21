Vance : l’arme la plus puissante des États-Unis contre l’Iran est la pression économique

·2·Monde
Vance : l’arme la plus puissante des États-Unis contre l’Iran est la pression économique

Le vice-président américain J. D. Vance a déclaré que le principal moyen de pression de Washington sur l’Iran n’était pas militaire, mais la pression économique Il a souligné que les sanctions et les mesures économiques pouvaient modifier la position de Téhéran dans les négociations.

Les États-Unis renforcent la pression

Selon Vance, le moyen le plus efficace dont dispose Washington est d’exercer une pression économique sur l’Iran.

« Une forte pression économique modifie l’approche de Téhéran à l’égard d’un accord », a déclaré le vice-président américain.

Vance a toutefois reconnu que cette approche comportait certains risques. Selon lui, l’Iran tente également de prendre des mesures économiques contre les États-Unis.

La hausse du prix du pétrole touche les Américains

Vance a également indiqué que le prix du pétrole avait augmenté aux États-Unis. Il a précisé que les Américains le ressentaient aussi dans les stations-service.

L’administration américaine a déclaré qu’elle prenait les mesures nécessaires pour assurer la navigation des navires par le détroit d’Ormuz .

Le détroit d’Ormuz est l’un des principaux enjeux

Vance a déclaré que l’Iran tentait de restreindre la navigation dans le détroit d’Ormuz.

L’objectif de Washington est non seulement de stabiliser la situation, mais aussi de réduire le prix du carburant en augmentant l’approvisionnement des Américains en pétrole et en gaz.

Washington veut contraindre Téhéran à conclure un accord

Vance a déclaré que les États-Unis cherchaient à modifier la situation en Iran par une nouvelle pression économique exercée sur le pays.

Il a souligné que Washington cherchait également à s’assurer que certains sites iraniens ne soient pas reconstruits.

Ces déclarations sont intervenues après que le président américain Donald Trump a annoncé le lancement d’une campagne de forte pression économique contre l’Iran. Selon Trump, Téhéran a laissé passer l’occasion de parvenir à un accord avec les États-Unis sur les questions litigieuses.

États-UnisIranJ.D. VanceDonald TrumpDétroit d'Ormuz
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Un millionnaire américain meurt dans un crash d’hélicoptère au KenyaUn millionnaire américain meurt dans un crash d’hélicoptère au KenyaAujourd'hui, 08:07Trump : conclure un accord avec l’Iran devient de plus en plus difficileTrump : conclure un accord avec l’Iran devient de plus en plus difficileAujourd'hui, 08:01Des scientifiques découvrent une « méga-Terre » 23 fois plus massive que la TerreDes scientifiques découvrent une « méga-Terre » 23 fois plus massive que la TerreAujourd'hui, 01:05«La guerre coûte plus cher, le plus grand problème, c’est l’argent» : Zelensky reconnaît le manque de moyens de la défense«La guerre coûte plus cher, le plus grand problème, c’est l’argent» : Zelensky reconnaît le manque de moyens de la défenseHier, 23:50Des militaires ukrainiens quittent leurs sites d’entraînement en AllemagneDes militaires ukrainiens quittent leurs sites d’entraînement en AllemagneHier, 23:42Zelensky demande des missiles Patriot à ses alliés et menace la RussieZelensky demande des missiles Patriot à ses alliés et menace la RussieHier, 23:20
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

La demande inattendue d’une mariée kazakhe pour son mahr a stupéfié tout le monde
La demande inattendue d’une mariée kazakhe pour son mahr a stupéfié tout le monde
La liste des invités au mariage de Ronaldo et Georgina fait sensation
La liste des invités au mariage de Ronaldo et Georgina fait sensation
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Glasgow et stupéfie tout le monde
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Glasgow et stupéfie tout le monde
Un grand requin blanc apparaît dans l'Atlantique, un spécimen encore plus grand approche
Un grand requin blanc apparaît dans l'Atlantique, un spécimen encore plus grand approche
Le plus beau mot du monde a été annoncé
Le plus beau mot du monde a été annoncé
Une créature aux proies entières dans l'estomac s'échoue sur la plage
Une créature aux proies entières dans l'estomac s'échoue sur la plage
Un drone filme pour la première fois la naissance intégrale d'une baleine
Un drone filme pour la première fois la naissance intégrale d'une baleine
La tendresse de cette éducatrice de maternelle a conquis le cœur de millions de personnes
La tendresse de cette éducatrice de maternelle a conquis le cœur de millions de personnes