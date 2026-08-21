Vance : l’arme la plus puissante des États-Unis contre l’Iran est la pression économique

Le vice-président américain J. D. Vance a déclaré que le principal moyen de pression de Washington sur l’Iran n’était pas militaire, mais la pression économique Il a souligné que les sanctions et les mesures économiques pouvaient modifier la position de Téhéran dans les négociations.

Les États-Unis renforcent la pression

Selon Vance, le moyen le plus efficace dont dispose Washington est d’exercer une pression économique sur l’Iran.

« Une forte pression économique modifie l’approche de Téhéran à l’égard d’un accord », a déclaré le vice-président américain.

Vance a toutefois reconnu que cette approche comportait certains risques. Selon lui, l’Iran tente également de prendre des mesures économiques contre les États-Unis.

La hausse du prix du pétrole touche les Américains

Vance a également indiqué que le prix du pétrole avait augmenté aux États-Unis. Il a précisé que les Américains le ressentaient aussi dans les stations-service.

L’administration américaine a déclaré qu’elle prenait les mesures nécessaires pour assurer la navigation des navires par le détroit d’Ormuz .

Le détroit d’Ormuz est l’un des principaux enjeux

Vance a déclaré que l’Iran tentait de restreindre la navigation dans le détroit d’Ormuz.

L’objectif de Washington est non seulement de stabiliser la situation, mais aussi de réduire le prix du carburant en augmentant l’approvisionnement des Américains en pétrole et en gaz.

Washington veut contraindre Téhéran à conclure un accord

Vance a déclaré que les États-Unis cherchaient à modifier la situation en Iran par une nouvelle pression économique exercée sur le pays.

Il a souligné que Washington cherchait également à s’assurer que certains sites iraniens ne soient pas reconstruits.

Ces déclarations sont intervenues après que le président américain Donald Trump a annoncé le lancement d’une campagne de forte pression économique contre l’Iran. Selon Trump, Téhéran a laissé passer l’occasion de parvenir à un accord avec les États-Unis sur les questions litigieuses.