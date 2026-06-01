Uzhydromet a émis un avertissement important

·443·Ouzbékistan
Uzhydromet a émis un avertissement important

Uzhydromet a émis un avertissement urgent. Selon les informations de l'agence, en raison des précipitations attendues du 2 au 5 juin, des coulées de boue et des inondations pourraient survenir dans les zones montagneuses et de piémont de la république.

En particulier, le risque est probable dans les régions suivantes :

— Région de Kachkadaria : districts de Yakkabag, Dehkanabad, Chirakchi, Kitab, Shahrisabz, Kamashi et Guzar ;

— Région de Sourkhandaria : districts de Sariosiyo, Uzun, Altinsoy, Denau, Baysun, Sherabad, Shurchi, Kumkurgan et Muzrabat ;

— Région de Samarcande : districts d'Urgut, Samarcande, Bulungur, Nurabad, Kushrabat, Kattakurgan, Payaryk, Jambay et Ishtikhan ;

— Région de Navoï : districts de Khatyrchi, Navbakhor, Nurata, Kanimekh et Karmana ;

— Région de Djizak : districts de Zamin, Bakhmal, Gallaaral, Sharof Rashidov, Farish et Yangiabad ;

— Région de Tachkent : districts d'Akhangaran, Bostanlyk, Parkent, Piskent, Urtachirchik et Yukorichirchik, ainsi que les villes d'Angren et d'Almalyk ;

— Région de Namangan : districts de Pap, Kasansay, Chartak, Chust, Namangan et Yangikurgan ;

— Région de Ferghana : districts de Sokh, Shahimardan, Ferghana et Besharyk ;

— Région d'Andijan : districts d'Andijan, Asaka, Jalalkuduk, Kurgan-tepa, Pakhtaabad, Izbaskan, Khodjaabad et Marhamat, ainsi que la ville de Khanabad.

Uzhydromet a appelé les citoyens vivant dans les zones montagneuses et de piémont, les vacanciers ainsi que les conducteurs circulant dans ces directions à la prudence.

Parallèlement, il a été noté que des eaux de pluie pourraient s'accumuler dans certaines régions de la république. Cela pourrait entraîner des inondations de courte durée par endroits.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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