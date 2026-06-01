Actualités importantes en vigueur dès aujourd'hui

À partir du 1er juin 2026, une série d'innovations et de changements entreront en vigueur dans la législation ouzbèke. Ils couvrent les secteurs de l'énergie, de la fiscalité, de la construction, de l'entrepreneuriat, des douanes, de la pharmacie et d'autres. Découvrez ci-dessous les principales nouveautés applicables à partir de cette date.

De nouveaux tarifs pour l'électricité et le gaz naturel seront appliqués

Des tarifs actualisés pour l'électricité et le gaz naturel seront introduits en Ouzbékistan. Conformément à la décision du gouvernement, le système tarifaire différencié actuel pour la population sera maintenu.

Pour les consommateurs domestiques ordinaires, l'électricité jusqu'à 200 kWh par mois est calculée à 650 soums, et le gaz naturel jusqu'à 500 mètres cubes pendant la saison de chauffage et 100 mètres cubes pendant les autres saisons est calculé à 1 100 soums. Des tarifs majorés restent en vigueur pour la consommation dépassant les volumes spécifiés.

Le seuil de passage à la TVA et à l'impôt sur le revenu est augmenté

Sur la base du décret présidentiel, à partir du 1er juin, le seuil de transition vers le régime fiscal général a été fixé à douze mille fois le montant de calcul de base.

La limite actuelle d'un milliard de soums a été introduite en 2019. Il a été noté qu'en raison de la hausse des prix ces dernières années, certains entrepreneurs ont eu recours à la dissimulation du chiffre d'affaires, à la non-émission de reçus ou à la division des activités en plusieurs entités à l'approche de ce seuil.

Les paiements en espèces sont autorisés dans les cafés et les hôtels

Le droit d'accepter des espèces pour la vente de produits alcoolisés et du tabac est rétabli pour les entités commerciales fournissant des services d'hôtellerie et de restauration. Conformément au décret, les codes de marquage numérique sont reconnus comme vendus pour la consommation finale auprès de ces entités lors de l'achat de produits alcoolisés.

Les prix du charbon seront formés selon les principes du marché

La pratique de fixation des prix du charbon par l'État en Ouzbékistan devrait être abolie. À cette fin, il a été proposé de retirer le charbon de la liste des biens stratégiques socialement importants réglementés par l'État. En conséquence, les prix des produits seront formés sur la base de l'offre et de la demande, et le charbon sera vendu aux consommateurs par le biais de transactions boursières.

Une prime de 100 pour cent pour certains agents fiscaux

Les employés des services fiscaux titulaires de certificats internationaux et de niveaux de qualification recevront une prime mensuelle équivalente à 100 pour cent de leur salaire de base. Les paiements supplémentaires seront financés par les fonds du fonds spécial du Comité fiscal.

L'embauche officielle à court terme sera possible dans les cafés et restaurants

Les cafés et restaurants pourront désormais embaucher des employés selon une procédure simplifiée, même pour une durée d'un jour ou de 7 jours. Cette initiative vise à créer un environnement économique et administratif plus favorable pour les petites entreprises.

Des restrictions sont imposées sur les constructions le long de la rivière Ugam

Toute construction, terrassement et érection de structures artificielles susceptibles d'affecter négativement l'équilibre écologique dans les zones côtières et les zones de protection des eaux de la rivière Ugam sont interdits. De plus, la construction d'installations hydrotechniques et hydroélectriques dans le bassin fluvial et ses affluents ne sera pas autorisée.

La responsabilité dans le secteur de la construction est renforcée

À partir du 1er juin, si des violations graves sont détectées sur des chantiers de construction sous contrôle technique ou d'auteur, des mesures strictes seront prises contre les superviseurs ainsi que contre l'organisation contractante. De plus, la construction de certains objets d'une valeur supérieure à 3 milliards de soums sera surveillée par des caméras en ligne.

Les jeunes purgeant une peine seront formés aux métiers du numérique

Un système de formation des jeunes détenus aux métiers numériques modernes sera lancé dans les établissements pénitentiaires des régions de Tachkent, Navoï et Kachkadaria. Des certificats électroniques seront fournis à ceux qui participent aux cours de 8 à 12 mois.

Les employés présentant des risques de corruption élevés subiront des diagnostics

Les employés effectuant des tâches évaluées comme présentant un risque élevé de corruption dans certaines inspections, ainsi que les candidats à ces postes, subiront des diagnostics spéciaux.

Si le résultat montre un faible niveau de résistance à la corruption, l'employé sera transféré à un autre poste.

De nouvelles incitations introduites pour le secteur pharmaceutique

Une partie des coûts associés à l'obtention de certificats GMP internationaux et aux processus de requalification de l'Organisation mondiale de la santé sera remboursée aux fabricants de médicaments.

Un soutien financier sera également alloué aux fabricants de médicaments et d'équipements médicaux qui ne sont pas encore produits dans le pays.

Les codes de marquage seront également reconnus dans les pays partenaires

Un système de reconnaissance mutuelle des codes de marquage numérique utilisés pour l'eau et les boissons non alcoolisées sera lancé entre l'Ouzbékistan et les pays partenaires. Cela sert à contrôler le mouvement des produits et à prévenir les circuits illégaux.

Possibilité de paiements douaniers différés créée

Les entités commerciales auront la possibilité de différer ou de payer les droits de douane en plusieurs fois jusqu'à 120 jours.

Dans le même temps, les audits douaniers seront effectués sur la base du principe « consultant-auditeur », créant ainsi une opportunité pour les entrepreneurs de corriger indépendamment les lacunes identifiées.