L'efficacité environnementale des agences gouvernementales sera évaluée selon une nouvelle méthode

Le changement climatique mondial et la protection de l'environnement deviennent l'une des priorités absolues dans notre pays, comme partout dans le monde. Afin de « verdir » fondamentalement le système d'administration publique et de gouvernement local en Ouzbékistan, une initiative a été lancée pour introduire un nouveau mécanisme de contrôle unique. Désormais, les activités des ministères, agences et administrations locales seront évaluées par un classement spécial basé sur leur attitude envers la nature et leur économie de ressources.

Ce système encouragera sans aucun doute les agences gouvernementales à travailler de manière plus rationnelle et respectueuse de la terre. Restez connectés à notre page ; nous fournirons des informations détaillées sur les aspects les plus intéressants du projet de décret gouvernemental, les principes du « bureau vert » et la manière dont les agences seront classées !

Qu'est-ce que le « Classement Vert » et qui le contrôle ?

Selon le nouveau projet de décret gouvernemental en discussion, l'efficacité environnementale de tous les organes du pouvoir exécutif aux niveaux national et local sera sous surveillance constante. La responsabilité de maintenir et de superviser ce nouveau système de classement Le Comité national sur l'écologie et le changement climatique est confiée à.

Plus important encore, la transparence sera pleinement assurée dans ce processus :

Données ouvertes : Les scores et les résultats obtenus par chaque organisation seront publiés chaque année sur le site officiel du comité.

Plateforme spéciale : Pour le grand public, tous les indicateurs seront publiés sur la nouvelle plateforme électronique greencities.uz créée à cet effet. Ici, tout citoyen peut suivre le statut « vert » de l'administration locale ou du ministère de sa région.

La révolution du « bureau vert » dans les agences gouvernementales

Ce projet ne consiste pas seulement en une évaluation sèche, il vise à changer complètement le style de travail quotidien des agences gouvernementales. Un certain nombre de mesures importantes seront mises en œuvre pour établir des principes modernes de « bureau vert » dans ces bureaux.

Vous pouvez vous familiariser avec les principaux changements à mettre en œuvre au sein des agences grâce au tableau ci-dessous :

Ordre et principes Mesures concrètes à mettre en œuvre Numérisation et économie Mettre fin à la bureaucratie, réduire radicalement la consommation de papier et maximiser l'expansion des systèmes de gestion électronique des documents. Technologies innovantes Installer des dispositifs modernes d'économie d'eau et d'énergie dans les bâtiments administratifs et mettre en place le tri sélectif des déchets dans les bureaux. Sources d'énergie alternatives Utiliser une énergie propre en installant des panneaux solaires et d'autres équipements d'énergie renouvelable sur les bâtiments gouvernementaux. Activation des employés Offrir des incitations financières et morales aux employés actifs dans les initiatives de protection de la nature, intégrer des critères environnementaux dans les indicateurs de performance (KPI) et préparer un « rapport vert » annuel.

Principaux critères d'évaluation : Le travail des agences ne sera pas observé superficiellement. Les critères principaux seront l'utilisation efficace des ressources naturelles, la mise en œuvre des règles de « l'économie verte », l'utilisation des technologies numériques et la promotion de la sensibilisation à l'environnement parmi les employés.

Trois catégories : Qui prendra quelle place ?

Sur la base d'analyses sérieuses et des scores accumulés, tous les organes gouvernementaux de notre pays seront divisés en trois groupes d'efficacité principaux selon leurs résultats :

Catégorie de haute efficacité — Agences exemplaires ayant maximisé les économies d'énergie et d'eau et respecté pleinement les règles du « bureau vert ». Catégorie d'efficacité moyenne — Organisations qui se concentrent sur le système écologique mais qui ont encore des lacunes. Catégorie de faible efficacité — Structures qui gaspillent des ressources et sont à la traîne dans l'introduction d'innovations environnementales.

La mise en œuvre de ce système contribuera sans aucun doute de manière significative à élever la culture environnementale des fonctionnaires et des citoyens ordinaires, et à préserver notre mère nature.

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