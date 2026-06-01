Le nombre d'enfants en Ouzbékistan a été annoncé

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Le nombre d'enfants en Ouzbékistan a été annoncé
Le nombre d'enfants en Ouzbékistan a été annoncé
Photo : Comité national des statistiques

Selon les données du Comité national des statistiques, au 1er janvier 2026, le nombre d'enfants âgés de 0 à 14 ans en Ouzbékistan s'élevait à 11 630 879. Ce chiffre confirme une fois de plus la forte proportion de jeunes dans la structure démographique du pays.

Selon les données statistiques, le nombre de garçons est légèrement supérieur à celui des filles. Plus précisément, il y avait 6 030 736 garçons et 5 600 143 filles.

De tels indicateurs démographiques augmentent encore le besoin de développer l'éducation, la santé et les infrastructures sociales dans le pays. En particulier, l'expansion des écoles, des jardins d'enfants et des systèmes de soutien à la santé infantile reste une question prioritaire.

Il convient de noter que la forte proportion de jeunes dans la population ouzbèke crée un grand potentiel pour le futur marché du travail. Dans le même temps, ce facteur exige de l'État une planification à long terme et une politique sociale efficace.

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Charos
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