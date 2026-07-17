Pep Guardiola explique ouvertement pourquoi il s'est éloigné du football...

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Pep Guardiola explique ouvertement pourquoi il s'est éloigné du football...

«Manchester City» et l'ancien entraîneur du FC Barcelone, Pep Guardiola, a fait savoir qu'il ne regrettait pas du tout sa carrière d'entraîneur pour le moment. Le technicien espagnol a déclaré qu'après avoir vécu pour le football pendant des années, il souhaite désormais découvrir d'autres facettes de sa vie.

Guardiola, qui a quitté Manchester City à la fin de la saison dernière, a souligné que pour revenir au football, il doit d'abord ressentir le manque du métier d'entraîneur. Pour l'instant, ce besoin n'est pas là.

« Le métier d'entraîneur ne me manque pas »

Le technicien de 56 ans a précisé qu'il exerçait en tant qu'entraîneur depuis l'âge de 37 ans et que presque toute sa vie était liée au football.

« Mentalement, le manque n'est pas là. Je veux découvrir une autre vie pour moi-même. Je veux faire autre chose que le football et être heureux grâce à cela », a déclaré Guardiola.

Selon lui, même si l'on aime entraîner, il arrive un moment dans la vie d'une personne où l'on ressent le besoin de faire une pause.

Une condition pour un retour

Guardiola n'a pas totalement exclu la possibilité de revenir entraîner à l'avenir. Cependant, une telle décision ne fait pas partie de ses projets actuels.

« Peut-être qu'un jour je me réveillerai et je me dirai que je veux revenir entraîner. Mais pour prendre cette décision, je dois d'abord ressentir ce manque. Pour l'instant, ce sentiment n'existe pas », a-t-il ajouté.

Ainsi, le technicien espagnol a fait savoir qu'il n'a pas quitté le football définitivement, mais qu'il a pris une pause dont la durée reste indéterminée.

Guardiola veut consacrer son temps à sa famille

L'ancien entraîneur de City a souligné que l'une des principales raisons de sa décision de faire une pause est son désir de consacrer plus de temps à lui-même et à ses proches.

« Je veux passer plus de temps avec mes enfants et mon père, qui a 95 ans. J'ai 56 ans, je ne suis plus jeune. Ma vision du monde a un peu changé », rapporte Sky Sport Italia.

Guardiola a ajouté qu'il essaie actuellement de s'habituer à la vie après le métier d'entraîneur et de comprendre ce qu'il fera à l'avenir.

La nouvelle vie lui plaît pour l'instant

Le célèbre technicien a déclaré que le processus d'adaptation à une vie sans football est toujours en cours. Malgré cela, il n'est pas mécontent de sa situation actuelle.

« Je m'habitue encore à la vie après le coaching, mais pour l'instant, tout ne se passe pas si mal », a confié Guardiola.

Il a également été révélé qu'un artiste a créé une peinture représentant Guardiola et 11 joueurs de Manchester City en même temps.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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