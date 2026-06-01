Des mesures historiques sont prises pour développer fondamentalement le système éducatif de notre pays et porter à un nouveau niveau la qualité de la formation de cadres hautement qualifiés dans les grandes régions. Le nouveau décret officiel signé par notre estimé Président, « Sur les mesures visant à améliorer davantage les activités des organisations d'enseignement supérieur dans la région de Samarcande », a lancé une période de croissance et de renouveau immenses dans le monde scientifique de la région. Sur la base de ce document, un certain nombre d'universités prestigieuses de la terre ancienne et toujours jeune de Samarcande seront optimisées, ouvrant la voie à la création d'universités modernes et de grands centres éducatifs.

C'est une nouvelle vraiment joyeuse pour les jeunes assoiffés de connaissances, qui sont l'avenir de notre beau pays, et pour nos professeurs respectés ! Restez à l'écoute de notre page, car nous fournirons des informations détaillées sur les universités de la région qui fusionnent, la nouvelle université technique en cours de création, les scientifiques envoyés à l'étranger et les détails sur l'école d'ingénieurs avancée !

Transformation des universités : quels établissements sont fusionnés ?

Conformément au décret du chef de l'État, les réformes suivantes seront mises en œuvre au sein d'un certain nombre d'établissements d'enseignement de premier plan à Samarcande afin d'élargir les opportunités internes dans le secteur de l'éducation et d'accroître l'efficacité de la gestion :

Nouvelle université technique : Sur la base de la célèbre Université d'État d'architecture et de construction de Samarcande, une toute nouvelle et moderne Université technique d'État de Samarcande sera créée.

Secteur des technologies de l'information : Pour s'adapter aux exigences du monde numérique, la branche de Samarcande de l'Université des technologies de l'information de Tachkent (TUIT) sera entièrement intégrée à l'université principale de la région — l'Université d'État de Samarcande (SamSU).

Renouveau dans le domaine de la pédagogie : La branche d'Urgut de SamSU sera fusionnée avec l'Institut pédagogique d'État de Samarcande. Une faculté spéciale d'Urgut de l'Institut pédagogique commencera désormais ses activités sur la base de ce centre.

Fusion de l'enseignement économique : La branche de Samarcande de l'Université d'État d'économie de Tachkent (TSUE) sera intégrée à l'Institut d'économie et de service de Samarcande, et les cadres économiques seront formés en un seul lieu.

Ère de l'expérience internationale et des stages à l'étranger

L'objectif principal fixé dans ce document n'est pas seulement de changer les bâtiments ou les noms, mais surtout de porter la qualité de l'éducation et le potentiel scientifique à un niveau mondial.

À cette fin, à partir de l'année universitaire 2026/2027, les professeurs, enseignants, passionnés de science et doctorants de ces établissements d'enseignement supérieur en transition vers le nouveau système seront envoyés par l'État dans les universités les plus prestigieuses et les centres de recherche internationaux du monde pour un développement professionnel et des stages scientifiques. Cela permettra à nos étudiants d'être formés selon des normes mondiales.

Technologie du futur : une école d'ingénieurs sera créée

Une base importante est en train d'être posée pour développer les orientations techniques et technologiques dans la région sur la base d'idées modernes. Selon le plan prospectif mentionné dans le décret, à partir de l'année universitaire 2027/2028, une école absolument unique École d'ingénieurs avancée en technologies de l'eau intelligentes ouvrira ses portes sous l'égide de la nouvelle Université technique d'État de Samarcande.

Direction de la réforme À partir de septembre 2026 À partir de septembre 2027 Potentiel scientifique et pratique Les professeurs, enseignants et doctorants seront envoyés dans des pays étrangers de premier plan pour un développement professionnel. — Technologies innovantes — L'École d'ingénieurs avancée en technologies de l'eau intelligentes commencera ses opérations.

L'avenir de la science : Il ne fait aucun doute que ces réformes historiques feront de Samarcande l'un des centres de science, de technologie et d'éducation les plus grands et les plus modernes, non seulement dans notre pays, mais dans toute l'Asie centrale, au cours des prochaines années.

Nous souhaitons un grand succès aux universités nouvellement créées, aux centres éducatifs en pleine expansion et à nos jeunes scientifiques qui partent à l'étranger sur ce chemin noble et honorable ! Nous félicitons sincèrement la jeunesse de Samarcande pour ces merveilleuses opportunités !

Continuez à suivre avec nous les nouvelles les plus brûlantes, les plus joyeuses et les plus fiables sur les réformes du système éducatif de notre pays, chers lecteurs !