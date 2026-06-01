Les yeux de la communauté mondiale sont tournés vers la capitale autrichienne concernant la garantie de la sécurité mondiale et de l'ordre public, chers fans ! Aujourd'hui à Vienne, la 35e session de haut niveau de la Commission de l'ONU pour la prévention du crime et la justice pénale, l'une des plateformes les plus grandes et les plus influentes sur la scène internationale, a commencé ses travaux. Ce sommet majeur, réunissant plus de 1 500 hauts responsables, ministres et experts internationaux de premier plan de 175 pays, a ouvert une page historique véritablement nouvelle et glorieuse pour la diplomatie et la politique d'État du Nouvel Ouzbékistan.

Voulez-vous savoir comment la réputation de notre Patrie s'élève sur l'arène internationale et connaître la reconnaissance des dirigeants mondiaux ? Restez sur notre page ; nous vous présenterons en détail le respect sans précédent témoigné à notre pays lors du sommet de Vienne, le premier discours historique de la délégation ouzbèke dirigée par la chef de l'administration présidentielle, Saida Mirziyoyeva, ainsi que les détails des initiatives pertinentes !

Reconnaissance absolue et respect élevé de la communauté mondiale

Le respect particulier témoigné aux représentants de l'Ouzbékistan lors de la conférence internationale de Vienne n'est pas une coïncidence. C'est le résultat brillant des réformes stratégiques sages et visionnaires menées par notre estimé Président Shavkat Mirziyoyev, de la politique populaire visant à honorer la dignité humaine dans la société, et des initiatives internationales actives promues par notre pays, qui ont été pleinement et unanimement reconnues à l'échelle mondiale.

Heureusement, en avril de cette année, notre pays a été accepté comme membre officiel de cette prestigieuse Commission de l'ONU pour la première fois de son histoire. Aujourd'hui, lors de l'ouverture de la conférence, la délégation ouzbèke a été la première parmi tous les pays participants à être invitée à la tribune avec une Déclaration nationale ! Être le premier à prendre la parole devant les représentants du monde entier est un grand honneur pour notre Patrie !

Droits de l'homme et critères de justice : le discours de Saida Mirziyoyeva

Lors du sommet, la délégation ouzbèke dirigée par la chef de l'administration présidentielle, Saida Mirziyoyeva, a détaillé les changements fondamentaux qui ont eu lieu dans notre pays ces dernières années. Dans son discours, S. Mirziyoyeva a souligné les réalisations dans le renforcement du système judiciaire du Nouvel Ouzbékistan, la protection juridique des droits des femmes et des enfants, la prévention précoce de la criminalité et le soutien global à la jeune génération montante.

L'appel ferme de Saida Mirziyoyeva depuis la tribune de Vienne : « À l'époque où nous vivons, des maux tels que la cybercriminalité, la corruption et la violence domestique ne connaissent pas de frontières. Par conséquent, nous ne pouvons lutter efficacement contre ces menaces mondiales qu'ensemble, par un dialogue ouvert et sincère, un échange mutuel d'expériences et en tissant des liens de coopération internationale solides ».

Priorités de la lutte contre les menaces mondiales

Les principaux problèmes que la communauté mondiale doit résoudre ensemble aujourd'hui et la position ferme de l'Ouzbékistan à cet égard sont clairement exprimés dans le tableau analytique suivant :

🌐 Menaces à la sécurité 🛠️ Méthodes de lutte 🎯 Résultat attendu Cybercriminalité (fraude numérique) Échange d'expériences internationales grâce aux technologies informatiques modernes. Assurer la sécurité dans l'espace virtuel. Corruption (facteur humain) Renforcement de la transparence et du dialogue ouvert dans les activités des organes de l'État. Priorité à la justice et à l'État de droit dans la société. Violence domestique Renforcement de la législation protégeant les droits des femmes et des enfants. Un environnement social sain et exempt de violence.

Oui, chers compatriotes, le fait que l'Ouzbékistan propose des solutions aux problèmes mondiaux depuis la haute tribune d'une organisation aussi prestigieuse que l'ONU et partage son expérience nous remplit tous de fierté. Les réformes dans notre pays visant à établir les droits de l'homme et la justice sont applaudies par la communauté mondiale.

Suivez avec nous les victoires historiques de la diplomatie de notre Patrie sur la scène internationale, sa place dans la communauté mondiale et les nouvelles les plus brûlantes et joyeuses, chers lecteurs !