Samsung prend un tournant inattendu sur le marché des smartphones pliables : le Galaxy Z Fold8 Wide sera le leader

Le géant technologique sud-coréen Samsung a décidé de changer radicalement sa stratégie concernant sa prochaine gamme de smartphones pliables. Pour la série Galaxy Z Fold8, attendue en 2025, l'entreprise met l'accent sur un modèle au format inédit. Cette décision ne modifie pas seulement la nomenclature des produits, mais répond également à la demande des utilisateurs pour des appareils dotés de grands écrans. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon des sources au sein de la chaîne d'approvisionnement, Samsung prévoit de produire environ 2,8 millions de panneaux d'affichage pour le nouveau modèle Galaxy Z Fold8 Wide. Ce chiffre est nettement supérieur à celui des autres modèles de la série, ce qui témoigne de l'intention de l'entreprise de faire de cet appareil son produit phare.

Gamme de modèles et volume de production

Il est intéressant de noter que la version initialement considérée comme le modèle standard devrait désormais porter le nom de Galaxy Z Fold8 Ultra. Cependant, selon Ixbt.com, seulement 2 millions d'écrans ont été commandés pour cette version Ultra. De même, le volume de production du modèle compact Galaxy Z Flip8 a été fixé à un niveau encore plus bas, soit environ 1,5 million d'unités.

Dans ses plans initiaux, Samsung visait à produire les modèles Fold8 Ultra et Fold8 Wide en quantités presque égales au cours des trois premiers mois de commercialisation. Mais les dernières analyses du marché et l'intérêt des consommateurs pour le format d'écran élargi ont conduit à une révision de la stratégie. Désormais, la version Wide devrait être le principal moteur du marché.

Spécifications techniques et fonctionnalités

Les caractéristiques techniques estimées du nouveau Galaxy Z Fold8 Wide attirent également l'attention des passionnés de technologie. L'appareil devrait présenter les spécifications suivantes :

Écran interne principal de 7,6 pouces au format 4:3 ;

Écran externe auxiliaire de 5,5 pouces au format 16:10 ;

Batterie de 4800 mAh et système de charge rapide de 45 W ;

Caméra frontale de 10 MP et bloc de deux caméras principales de 50 MP.

Ces changements visent à maintenir la domination de Samsung sur le segment des smartphones pliables. Dans un contexte de concurrence accrue de la part des marques chinoises ces dernières années, l'optimisation du format d'écran et l'amélioration de l'expérience utilisateur sont cruciales.

Pour l'instant, Samsung n'a pas officiellement communiqué sur les caractéristiques ou les volumes de production des futurs appareils. Habituellement, la nouvelle génération de smartphones pliables est présentée lors de l'événement Galaxy Unpacked qui se tient au milieu de l'été. Il est prévu que ces appareils soient également disponibles sur le marché ouzbek simultanément avec la première mondiale.