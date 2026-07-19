Messi ou Yamal : les compositions officielles pour la finale de la Coupe du Monde 2026

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Messi ou Yamal : les compositions officielles pour la finale de la Coupe du Monde 2026

Photo : goal.com

Le plus grand rendez-vous du football mondial approche. L'Espagne et l'Argentine s'affrontent pour le titre suprême de la Coupe du Monde 2026, et les deux sélectionneurs ont dévoilé leurs onze de départ.

D'un côté, la génération dorée et technique de l'Espagne menée par Lamine Yamal, et de l'autre, Lionel Messi à la tête des champions du monde en titre. Le coup d'envoi sera donné le 20 juillet à 00h00 (heure de Tachkent).

L'Espagne, une marche assurée vers la finale

L'équipe nationale d'Espagne a impressionné lors de sa demi-finale contre la France. La « Roja » a battu son adversaire 2-0, se qualifiant pour une nouvelle finale de Coupe du Monde.

Le sélectionneur espagnol mise sur un jeu de possession et un pressing intense. En attaque, Lamine Yamal, Dani Olmo et Mikel Oyarzabal seront les principaux atouts.

Composition de l'Espagne :

  • Simón, Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella, Rodri, Ruiz, Baena, Olmo, Yamal, Oyarzabal.

L'Argentine vise un second sacre consécutif

L'Argentine s'est qualifiée pour sa deuxième finale mondiale consécutive après avoir éliminé l'Angleterre 2-1 en demi-finale.

Lionel Scaloni a fait confiance à ses cadres expérimentés pour ce choc. Au milieu, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández et Alexis Mac Allister seront à la manœuvre, tandis que Julián Álvarez épaulera Messi en attaque.

Composition de l'Argentine :

  • Emiliano Martínez, Montiel, Romero, Lisandro Martínez, Tagliafico, De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister, González, Messi, Álvarez.

L'enjeu de la finale

Ce match oppose deux philosophies. L'Espagne privilégie la possession et la vitesse sur les ailes, tandis que l'Argentine mise sur son caractère collectif, son expérience des grands rendez-vous et le génie individuel de Messi.

Le duel symbolique est clair : Lionel Messi, 39 ans, affronte la nouvelle pépite Lamine Yamal pour le titre mondial.

Finale de la Coupe du Monde 2026

Espagne — Argentine

Date : 20 juillet
Coup d'envoi : 00h00, heure de Tachkent

Alors que l'Espagne vise un second titre mondial, l'Argentine tentera de conserver sa couronne pour un doublé historique.

Place au terrain : la jeunesse espagnole triomphera-t-elle ou Messi mènera-t-il l'Argentine vers un nouveau sacre ?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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