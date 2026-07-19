AMD prépare les processeurs Ryzen AI MAX PRO 400 dédiés à l'intelligence artificielle

AMD, l'un des leaders du marché des semi-conducteurs, est sur le point de présenter sa nouvelle génération de puces Ryzen AI MAX PRO 400. Cette nouveauté est destinée aux ordinateurs portables professionnels et aux stations de travail mobiles, et devrait faire passer les capacités de traitement de l'intelligence artificielle (AI) directement sur l'appareil à un niveau supérieur. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Les informations sur les nouveaux processeurs sont apparues dans la mise à jour de la plateforme logicielle ROCm 7.14 d'AMD. Selon Ixbt.com, le système a ajouté la prise en charge des modèles Ryzen AI Max+ PRO 495, Ryzen AI Max PRO 490 et Ryzen AI Max PRO 485, qui n'ont pas encore été officiellement annoncés. Dans les documents internes, cette série est désignée sous le nom de code "Gorgon Halo".

De nouvelles opportunités pour les utilisateurs professionnels

La série Ryzen AI MAX PRO est principalement conçue pour le segment entreprise et les spécialistes ayant besoin de hautes performances. Ces puces combinent des cœurs de calcul basés sur l'architecture Zen, une puissante carte graphique Radeon intégrée et un accélérateur Ryzen AI dédié. Cette combinaison permet d'exécuter des tâches d'AI complexes directement sur l'ordinateur, sans recourir aux services cloud.

ROCm (Radeon Open Compute) est la plateforme logicielle ouverte d'AMD pour le calcul haute performance et l'intelligence artificielle. La nouvelle version 7.14 assure non seulement la prise en charge des processeurs, mais aussi la compatibilité avec les outils ROCm Systems Profiler et ROCm Compute Profiler, essentiels pour les développeurs. Cela permet d'analyser et d'optimiser l'efficacité des applications.

Compte tenu de la demande croissante pour des ordinateurs portables professionnels basés sur des processeurs AMD, ces nouvelles puces sont cruciales pour les designers, les ingénieurs et les spécialistes des données. Pour les clients entreprises, effectuer des calculs d'AI rapides et sécurisés directement sur l'appareil offre un avantage supplémentaire en termes de confidentialité des données.

Pour l'instant, AMD n'a pas annoncé les spécifications techniques précises ni la date de sortie officielle des nouveaux modèles. Cependant, l'apparition d'une prise en charge complète au niveau logiciel indique généralement que le produit a atteint le stade de la production commerciale. Le lancement des premiers ordinateurs portables équipés de ces processeurs est attendu dans les mois à venir.