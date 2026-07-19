Une nouvelle page dans l'histoire de l'aviation : la DARPA teste pour la première fois un F-16 piloté par intelligence artificielle

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Une nouvelle page dans l'histoire de l'aviation : la DARPA teste pour la première fois un F-16 piloté par intelligence artificielle

L'agence américaine DARPA et l'US Air Force ont franchi une étape majeure dans l'histoire de l'aviation moderne. Un avion de chasse F-16 modernisé a effectué avec succès son premier vol sous le contrôle d'une intelligence artificielle (AI). Ce test est considéré comme l'une des plus grandes avancées dans l'intégration de systèmes de pilotage autonome sur des avions de génération précédente. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Le processus de test a utilisé un complexe technologique spécial appelé Viper Experimentation and Next-generation Operations Model (VENOM). La particularité de ce système est qu'il permet d'installer une AI à bord sans avoir à réécrire entièrement le logiciel de base du F-16. VENOM est capable non seulement de piloter l'appareil, mais aussi de contrôler divers capteurs et autres systèmes embarqués.

Autonomie sous contrôle humain

Une attention particulière a été accordée aux mesures de sécurité pendant le vol. Un pilote expérimenté a effectué le décollage, après quoi le contrôle a été entièrement confié à l'intelligence artificielle. Le principe du « human-on-the-loop » (contrôle humain sur le processus) a été appliqué. Selon ce schéma, le pilote reste dans le cockpit pour surveiller le travail du système et peut intervenir si nécessaire, mais il n'est pas tenu de valider chaque décision prise par l'AI.

Les experts de la DARPA soulignent que l'utilisation d'un modèle F-16 produit en série, plutôt que d'un avion expérimental spécial, facilitera le déploiement à grande échelle de la technologie à l'avenir. Cette méthode permet de tester simultanément différents agents AI, de nouvelles tactiques et des méthodes de collaboration avec des drones sur plusieurs avions de chasse.

Le visage de l'aviation de combat du futur

Le projet VENOM est étroitement lié au programme Artificial Intelligence Reinforcements (AIR) de la DARPA. À l'avenir, de tels systèmes devraient aider les pilotes militaires à contrôler à distance des groupes entiers de drones et à accomplir des missions de combat complexes. Cela réduira la charge pesant sur l'humain dans les situations extrêmement complexes et rapides des combats aériens modernes.

Selon ixbt.com, la fiabilité et le comportement du système dans des situations imprévues restent l'un des problèmes majeurs de l'intégration de l'AI dans l'aviation. Les tests effectués servent à recueillir des données cruciales pour passer des simulations informatiques aux vols réels. Bien qu'elle soit actuellement considérée comme une assistante, l'AI pourrait devenir à l'avenir une unité de combat totalement autonome.

DARPAF-16Intelligence ArtificielleVENOMÉtats-Unis
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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