Une nouvelle ère dans la course aux semi-conducteurs : TSMC reçoit un nombre record de commandes pour ses puces 2 nm

Le leader incontesté de l'industrie des semi-conducteurs, le taïwanais TSMC, a annoncé que la demande pour son processus technologique de pointe de 2 nanomètres (N2) est bien plus élevée que prévu. Selon le rapport de l'entreprise, le nombre de projets préparés pour la production de puces de nouvelle génération est quatre fois supérieur à celui de la technologie 3 nm à la même étape. Cela témoigne d'un bond technologique majeur en termes d'efficacité énergétique et de puissance. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

La raison principale de cette croissance fulgurante est l'abandon par TSMC de l'architecture FinFET utilisée depuis de nombreuses années au profit des nouveaux transistors GAAFET (Gate-All-Around). Selon les informations d'ixbt.com, la technologie N2 offre une performance 15 % supérieure à celle du processus N3E actuel pour une même consommation d'énergie. Si le niveau de performance est maintenu, il est possible d'économiser jusqu'à 30 % de consommation d'énergie. De plus, la densité des transistors sur la puce augmente de 15 %.

Le tour des géants de l'industrie

Parmi les premiers clients de cette nouvelle technologie figurent les plus grandes marques technologiques mondiales. En particulier, Apple prévoit de produire ses futurs processeurs A20 Pro, destinés aux smartphones iPhone 18 Pro, sur la base de cette technologie 2 nm. Cela propulsera l'autonomie des appareils mobiles et la vitesse d'exécution des tâches d'AI vers un nouveau niveau.

De même, AMD vise à utiliser cette technologie dans ses processeurs EPYC Venice destinés aux serveurs. L'efficacité énergétique étant un facteur crucial pour les centres de données et les systèmes de cloud computing, la technologie 2 nm devrait également révolutionner ce segment du marché.

Plans futurs et perspectives financières

Bien que la production de masse des puces 2 nm ait débuté au quatrième trimestre 2025, elle ne représente actuellement que 3 % du revenu total de TSMC. Les bénéfices principaux de l'entreprise proviennent toujours des technologies 5 nm (33 %) et 3 nm (30 %). Cependant, le flux de commandes quatre fois plus important indique un changement radical de cet équilibre dans les années à venir.

TSMC a également annoncé une feuille de route claire pour perfectionner davantage sa plateforme 2 nm. Selon celle-ci :

en 2026, la variante optimisée N2P sera introduite ;

en 2027, la version N2X axée sur la haute performance sera lancée ;

en 2028, la modification finale N2U de la technologie sera commercialisée.

Les nouveaux processus technologiques exigent une chaîne de production plus complexe et des plaquettes de silicium coûteuses. Bien que cela puisse entraîner une hausse du prix du produit final, la technologie 2 nm reste actuellement la solution unique et la plus optimale pour les entreprises en quête de supériorité technologique.