Apple a repris à NVIDIA son titre d'entreprise la plus valorisée au monde

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Apple a repris à NVIDIA son titre d'entreprise la plus valorisée au monde

La course entre les géants de la technologie a franchi une nouvelle étape. Apple a dépassé NVIDIA en termes de capitalisation boursière, redevenant l'entreprise la plus valorisée au monde. Ce changement témoigne de l'évolution du sentiment et des stratégies des investisseurs sur le marché de l'intelligence artificielle (AI). Selon Ixbt.com, rapporte l'information.

À la clôture des échanges vendredi, la valeur boursière d'Apple s'élevait à environ 4,88 billions de dollars. Parallèlement, les actions de NVIDIA ont chuté de 3,5 %, ramenant sa capitalisation à 4,86 billions de dollars. Selon ixbt.com, NVIDIA était devenue en octobre dernier la première entreprise de l'histoire à franchir le cap des 5 billions de dollars, mais le leadership du marché est désormais revenu au géant de Cupertino.

Une nouvelle stratégie dans la course à l'intelligence artificielle

Jusqu'à récemment, Apple était perçue comme une entreprise à la traîne dans la course à l'intelligence artificielle, car elle n'a pas investi massivement dans la création de ses propres grands modèles de langage comme Microsoft ou Google. Cependant, la mise à jour tant attendue de Siri et la décision d'intégrer des modèles AI tiers dans son système ont restauré la confiance des investisseurs.

Plutôt que de créer ses modèles fondamentaux à partir de zéro, Apple a choisi d'intégrer habilement des solutions prêtes à l'emploi dans son écosystème. Les résultats financiers records du dernier trimestre ont prouvé l'efficacité de ce modèle commercial. Cela a conduit les investisseurs à détourner leur attention des fabricants de puces AI vers le segment des logiciels et des biens de consommation.

Ralentissement sur le marché des semi-conducteurs

La baisse des actions de NVIDIA est liée à une tendance générale dans l'industrie des semi-conducteurs. L'indice des fabricants de semi-conducteurs a chuté de près de 19 % par rapport à son sommet historique. Les acteurs du marché réévaluent actuellement la durabilité de la croissance liée à l'intelligence artificielle.

Dans le même temps, l'attention du marché se déplace vers les fabricants de puces mémoire. Par exemple, Micron a atteint une capitalisation de 1 billion de dollars en mai, tandis que SK Hynix a fait ses débuts sur le Nasdaq ce mois-ci. Ces entreprises bénéficient largement de contrats à long terme pour la fourniture de composants essentiels aux systèmes AI.

Les experts soulignent que ce changement de leader ne signifie pas que la position de NVIDIA s'est affaiblie. L'entreprise domine toujours le marché des GPU (processeurs graphiques), qui jouent un rôle clé dans l'infrastructure AI. Pour Apple, les principaux risques restent l'augmentation du prix des puces mémoire et la hausse des tarifs douaniers, ce qui pourrait affecter les volumes de ventes à l'avenir.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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