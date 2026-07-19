Révolution dans le transfert de données : Silicon Motion travaille sur des SSD PCIe 7.0 à 128 GB/s

Silicon Motion, l'un des leaders mondiaux des technologies de stockage de données, a commencé à développer une nouvelle génération de contrôleurs SSD destinés aux systèmes d'entreprise, prenant en charge l'interface PCIe 7.0. Cette technologie devrait porter les vitesses de transfert de données à un niveau sans précédent, ouvrant de nouveaux horizons pour les serveurs modernes et les systèmes d'intelligence artificielle. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon Alex Chou, responsable de la division des appareils d'entreprise de l'entreprise, l'architecture de base du nouveau contrôleur, baptisé Gen7, a déjà été définie. Selon le planning, les premiers échantillons du nouveau dispositif seront présentés au second semestre 2027. Cependant, avant de passer à la norme PCIe 7.0, l'entreprise doit finaliser la génération PCIe 6.0. Actuellement, le contrôleur PCIe 6.0 est en cours de test sur une plateforme FPGA et ses puces prêtes à l'emploi devraient arriver sur le marché en 2026.

Capacités et spécifications techniques du PCIe 7.0

La spécification PCIe 7.0, approuvée par l'organisation PCI-SIG en juin 2025, double la bande passante par rapport à la génération précédente. Selon ixbt.com, la nouvelle norme offre une vitesse de 128 GB/s par ligne. Par exemple, dans une connexion x16, typique pour les cartes graphiques, la bande passante totale atteint 512 GB/s, tandis que dans une connexion x4, largement utilisée dans les disques SSD, la limite théorique est de 64 GB/s.

Il convient de noter que la vitesse réelle des périphériques SSD ne dépend pas uniquement de l'interface. Les experts de Silicon Motion expliquent que les performances finales sont directement influencées par le contrôleur lui-même, le type de mémoire NAND, le nombre de canaux, la consommation d'énergie et l'efficacité du système de refroidissement. Par conséquent, il est nécessaire d'améliorer également les puces mémoire en même temps que les nouveaux contrôleurs.

Solutions pour l'intelligence artificielle et les systèmes d'entreprise

Silicon Motion considère les systèmes d'intelligence artificielle (AI) comme le principal domaine d'application de la nouvelle technologie. L'entreprise lie ce projet à l'initiative Storage Next de NVIDIA. Cette initiative vise à minimiser autant que possible les latences entre les bases de données et les processeurs graphiques (GPU). Pour les charges de travail AI, il est important non seulement d'avoir une vitesse de lecture séquentielle élevée, mais aussi une performance stable lorsque de nombreux utilisateurs et machines virtuelles accèdent simultanément aux données.

L'entreprise s'attend à ce que les futurs disques atteignent des dizaines de millions d'IOPS (opérations d'entrée/sortie par seconde). Le chiffre de 100 à 200 millions d'IOPS, précédemment estimé par des experts du secteur, a été jugé un peu irréaliste pour les années à venir, mais le niveau de 50 millions d'IOPS a été fixé comme un objectif atteignable pour Silicon Motion.

Pour l'instant, la technologie PCIe 7.0 n'est pas destinée aux ordinateurs domestiques ordinaires, mais aux grandes infrastructures de serveurs et aux centres de données. Pour que cette norme se généralise, il faut non seulement des disques SSD, mais aussi un écosystème de cartes mères et de processeurs compatibles. Sur le marché, ces solutions de haute technologie resteront principalement pertinentes pour les services cloud et les grands clients entreprises.