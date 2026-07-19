Call of Duty arrive au cinéma : Taylor Sheridan travaille sur le scénario

La célèbre série de jeux vidéo Call of Duty se prépare enfin à faire son apparition sur grand écran. Les studios Paramount Pictures et Activision Blizzard ont officiellement confirmé la production d'un long métrage basé sur cette franchise. Ce projet est attendu comme l'un des événements les plus marquants de l'année, non seulement pour les gamers, mais aussi pour les amateurs de films d'action. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Lors du festival Fanatics Fest à New York, le réalisateur Peter Berg a dévoilé les premiers détails sur cette adaptation. Selon lui, l'intrigue du film sera basée sur l'univers le plus populaire de la saga Call of Duty : Modern Warfare. La première mondiale est actuellement prévue pour le 30 juin 2028, et les travaux préparatoires du projet ont déjà commencé.

Les meilleurs scénaristes d'Hollywood impliqués

Pour assurer le succès du projet, Paramount Pictures a fait appel aux créateurs les plus influents d'Hollywood. Le scénario du film est écrit par le célèbre Taylor Sheridan en collaboration avec le réalisateur Peter Berg. Sheridan est connu pour ses projets dramatiques et intenses tels que "Yellowstone", "Landman", "Sicario" et "Wind River". Son style est considéré comme le choix idéal pour explorer les conflits militaro-politiques de la série Modern Warfare.

La série Modern Warfare a introduit des personnages cultes dans l'histoire de l'industrie du jeu vidéo, tels que le capitaine Price, Ghost et Makarov. Bien que le film se déroule dans ce même univers, les créateurs gardent pour l'instant le secret sur l'apparition ou non de ces personnages. Le casting et les principaux arcs narratifs restent également confidentiels.

Actualités et attentes dans le monde du jeu vidéo

Selon les informations, de nouveaux jeux attendent également les fans avant la première du film. En particulier, le jeu Call of Duty: Modern Warfare 4 devrait sortir le 23 octobre 2026. Le jeu sera optimisé pour les plateformes suivantes :

PC (ordinateurs personnels) ;

PlayStation 5 ;

Xbox Series X|S ;

Nintendo Switch 2.

Comme l'écrit la publication ixbt.com, ce film propulsera la marque Call of Duty vers une nouvelle étape. Cette série de jeux est très populaire parmi les gamers, et les épisodes de Modern Warfare comptent parmi les titres les plus joués sur consoles. Par conséquent, la première de 2028 suscitera sans aucun doute un grand intérêt.

Pour l'instant, il n'y a pas d'informations précises sur le budget du projet ou sur la date de début du tournage. Cependant, l'implication de professionnels comme Taylor Sheridan indique que le film ne sera pas simplement un énième film d'action basé sur un jeu, mais une œuvre de qualité dotée d'un scénario approfondi.