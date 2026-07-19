Capello nomme trois génies et évalue Lamine Yamal

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Capello nomme trois génies et évalue Lamine Yamal

L'ancien entraîneur du Real Madrid, Fabio Capello, avant la finale de la Coupe du Monde 2026 Lionel Messi, Diego Maradona et Lamine Yamal. Le technicien italien n'a pas caché sa lassitude face aux comparaisons entre légendes du football, mais a accordé une importance particulière à la jeune star espagnole.

Selon Capello, les vrais génies du football naissent très rarement. Lamine Yamal pourrait bien être le prochain représentant de cette lignée.

Messi est-il supérieur à Maradona ?

On a demandé à Capello si, en cas de victoire de l'Argentine en finale, on pourrait placer Messi au-dessus de Maradona.

Le spécialiste a exprimé ouvertement son opposition à de telles comparaisons.

« Ces comparaisons me fatiguent. Les génies du football naissent tous les 20 ans. Je parle des vrais génies : Pelé, Maradona et Messi », a déclaré Capello.

Il a ainsi distingué ces trois joueurs comme des représentants uniques de différentes époques.

Yamal mérite-t-il le Ballon d'Or ?

Capello a admis que si l'Espagne devenait championne du monde, Lamine Yamal pourrait mériter de remporter le Ballon d'Or.

« Compte tenu de son âge et de ses perspectives, je dirais oui. Mais il ne faut pas se précipiter pour conclure. »

Le technicien italien a qualifié Yamal non pas simplement de grand talent, mais de représentant d'une nouvelle génération de grands joueurs.

« Il est, sans aucun doute, un génie et le représentant d'une nouvelle génération dans cette catégorie », a ajouté Capello.

Yamal face à son plus grand test

La finale de la Coupe du Monde 2026 sera l'un des matchs les plus importants de la carrière de Lamine Yamal. L'ailier espagnol tentera d'une part de mener son équipe nationale au titre, et d'autre part, il affrontera l'une des plus grandes icônes de son enfance : Messi.

Capello a affirmé qu'il pouvait être inclus parmi les génies. Mais comme il l'a souligné lui-même, il est trop tôt pour tirer une conclusion définitive — le temps et les grands matchs apporteront la vraie réponse.

Deux générations s'affrontent en finale

En finale de la Coupe du Monde 2026, les équipes nationales d'Argentine et d'Espagne se battront pour le titre.

Argentine — Espagne
Date : 19 juillet
Heure de début : 23:59, heure de Tachkent

D'un côté, Messi, 39 ans, cité aux côtés de Pelé et Maradona, et de l'autre, Lamine Yamal, que Capello appelle le « génie de la nouvelle génération ».

La question principale est désormais : la finale sera-t-elle une nouvelle soirée historique pour Messi, ou Yamal montrera-t-il au monde entier qu'une nouvelle ère du football a commencé ?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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