Rodri met en garde ses coéquipiers avant la finale

Le capitaine de l'équipe nationale d'Espagne, Rodri Hernández, a adressé un message important à ses coéquipiers à l'approche de la finale de la Coupe du Monde 2026. Il a souligné que, lors du match décisif contre l'Argentine, le sort du titre pourrait se jouer non pas en répondant aux provocations potentielles de l'adversaire, mais en conservant leur propre style de jeu.

Selon le capitaine espagnol, les joueurs ne doivent pas être guidés par la peur de la défaite, mais par le désir de remporter la Coupe du Monde.

« Nous ne devons pas tomber dans le piège des provocations »

Rodri s'attend à ce que la rencontre contre l'Argentine soit marquée par une intensité physique et une forte pression psychologique. Il a reconnu que les provocations font partie du football, mais a insisté sur le fait que les joueurs espagnols doivent garder le contrôle de leurs émotions.

« Les provocations font partie du football. Mais nous ne devons pas tomber dans le piège. »

Le capitaine espagnol n'a pas accusé l'adversaire. Il a surtout insisté sur le fait que l'attention de ses coéquipiers doit rester focalisée sur le jeu, et non sur les décisions de l'arbitre, les altercations ou les actions des adversaires. Rodri a clairement indiqué la nécessité d'être prêt au combat physique tout en ignorant les provocations éventuelles.

Le désir de gagner plutôt que la peur

Le message principal de Rodri concernait la préparation mentale. Avant même la demi-finale, il avait rappelé aux joueurs que le désir de gagner doit être plus fort que la peur de perdre.

« Nous devons être guidés par l'envie de gagner, pas par la peur de perdre. »

Pour le capitaine espagnol, céder à la prudence sous une forte pression pourrait conduire l'équipe à perdre son identité de jeu. C'est pourquoi la « Roja » ne doit pas renoncer à son style basé sur la possession, le pressing haut et les passes courtes. Rodri a précisé qu'il avait déjà transmis cette approche à ses coéquipiers avant la demi-finale contre la France.

La pièce maîtresse au cœur de l'Espagne

Rodria été le pilier du milieu de terrain espagnol lors de la demi-finale remportée 2-0 contre la France. En plus de diriger la circulation du ballon, il a joué un rôle crucial en empêchant les attaquants rapides adverses de trouver des espaces.

Lors de la finale contre l'Argentine, le rythme de jeu de l'Espagne dépendra en grande partie de ses décisions. L'équipe de Lionel Scaloni devrait exercer une forte pression au milieu de terrain, multiplier les duels et tenter de briser le rythme habituel de l'Espagne.

Dans ces conditions, le calme de Rodri et sa capacité à diriger ses coéquipiers pourraient devenir l'une des clés cachées de cette finale.

Quand et où aura lieu la finale ?

Pour la finale de la Coupe du Monde 2026, l'Espagne et l'Argentine, championne en titre, s'affronteront pour la première fois dans le match décisif du tournoi.

La rencontre aura lieu le 19 juillet au MetLife Stadium, dans l'État du New Jersey (États-Unis), officiellement nommé New York New Jersey Stadium pour la compétition de la FIFA. Le match débutera à 15h00 heure locale, soit à 00h00 dans la nuit du 20 juillet heure de Tachkent.

L'Espagne tentera de remporter son deuxième titre mondial. De son côté, l'Argentine vise à défendre son titre après sa victoire en 2022 et à soulever le trophée pour la deuxième fois consécutive.

En finale, les nerfs seront mis à rude épreuve autant que la technique et la tactique. L'avertissement de Rodri est clair : il ne faut pas se disputer avec l'Argentine, il faut la battre par le football.