Synthesia révolutionne la formation en entreprise : l'IA dialogue désormais avec les employés

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Synthesia révolutionne la formation en entreprise : l'IA dialogue désormais avec les employés

La célèbre startup britannique Synthesia a lancé Roleplay Sessions, une plateforme qui inaugure une nouvelle ère dans la formation en entreprise. Désormais, l'IA ne se contente plus de créer des vidéos pédagogiques, mais peut interagir en direct avec les employés et tester leurs compétences en temps réel. Cette technologie aide les entreprises à développer les compétences pratiques de leurs collaborateurs de manière efficace et abordable. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Selon TechCrunch, dans le cadre du projet Roleplay Sessions, les employés peuvent converser avec des avatars IA spécialisés sur divers scénarios. Par exemple, les commerciaux peuvent s'entraîner à vendre un produit, tandis que les managers peuvent simuler des entretiens difficiles ou la présentation de rapports annuels. L'IA ne se contente pas d'écouter, elle exprime des objections et évalue la performance de l'employé à la fin de la discussion selon des critères définis.

De la théorie à la pratique

Victor Riparbelli, PDG et cofondateur de Synthesia, souligne que les formations en entreprise traditionnelles, même sous forme vidéo, échouent souvent à modifier le comportement des employés. « La vidéo est plus efficace que le texte, mais on apprend mieux en pratiquant qu'en lisant ou en regardant », explique-t-il. La nouvelle plateforme repose précisément sur le principe de « l'apprentissage par la pratique ».

La base technique de la plateforme est ingénieuse : bien que Synthesia utilise ses propres technologies d'avatars et de voix, la logique de communication est pilotée par les réseaux de neurones d'OpenAI. Cela permet aux avatars de comprendre en profondeur le langage humain et de fournir des réponses pertinentes et imprévues. L'entreprise se positionne non plus seulement comme un créateur de vidéos, mais comme une plateforme de gestion et d'analyse.

De nouvelles opportunités pour les grandes entreprises

Plusieurs clients majeurs utilisent déjà Roleplay Sessions. Parmi eux figurent l'une des trois plus grandes entreprises européennes en termes de capitalisation boursière, des géants du classement Fortune 100 et l'une des plus grandes agences de recrutement au monde. Les entreprises utilisent ce système pour développer les « soft skills » de leurs employés.

Synthesia prévoit d'étendre davantage cette plateforme à l'avenir. Le système Sessions devrait être utilisé dans les domaines suivants :

  • Entretiens préliminaires lors du recrutement ;
  • Sélection des candidats et vérification de leurs aptitudes professionnelles ;
  • Simulation de situations conflictuelles pour le personnel du service client.
Cette technologie pourrait également être très utile pour les grandes entreprises, banques et sociétés de télécommunications sur le marché ouzbek. Surtout dans les secteurs où la qualité du service est primordiale, la formation des employés via l'IA permet de réduire les erreurs liées au facteur humain et d'économiser considérablement sur les coûts de formation.

SynthesiaIntelligence ArtificielleOpenAITechnologieFormation en Entreprise
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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