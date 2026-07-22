Trump qualifie la Coupe du Monde 2026 de tournoi le plus réussi de l'histoire

Le président américain Donald Trump a qualifié la Coupe du Monde de football 2026 de mondial le plus réussi de l'histoire. Il a souligné que le tournoi, co-organisé par les États-Unis, le Mexique et le Canada, a généré des revenus bien supérieurs aux éditions précédentes.

Trump a également précisé qu'il ne souhaitait pas tirer de conclusions hâtives sur les résultats de la compétition avant la finale.

« Je ne voulais pas en parler avant la finale »

Le président américain s'est exprimé sur les résultats organisationnels et financiers de la Coupe du Monde 2026 sur la chaîne Fox News.

« Je ne voulais pas dire à quel point tout se passait bien avant la finale. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver », a déclaré Trump.

Selon lui, le tournoi s'est terminé avec succès et a largement surpassé les précédents mondiaux en termes d'indicateurs financiers.

Des revenus cinq fois plus élevés

Donald Trump a affirmé que les revenus générés par la Coupe du Monde 2026 étaient cinq fois supérieurs à ceux de n'importe quelle autre Coupe du Monde.

« Nous venons d'organiser la Coupe du Monde la plus réussie de l'histoire. Ses revenus étaient cinq fois supérieurs à ceux de n'importe quelle autre Coupe du Monde », a déclaré le dirigeant américain.

Cependant, aucun rapport financier officiel ou donnée de la FIFA ne confirme ce chiffre dans le texte cité. Par conséquent, l'écart de cinq fois est pour l'instant considéré comme une déclaration de Trump.

Les États-Unis accueilleront-ils à nouveau le mondial ?

Trump n'a pas caché son désir d'organiser à nouveau une compétition majeure comme la Coupe du Monde aux États-Unis. En même temps, il a admis que les chances d'accueillir le prochain tournoi étaient très faibles.

« J'ai hâte que tout cela se reproduise. Mais je pense que nous ne pourrons pas accueillir le prochain mondial », a-t-il dit.

Étant donné que les Coupes du Monde de football sont généralement organisées à tour de rôle entre différents continents et pays, il pourrait être difficile pour les États-Unis d'obtenir à nouveau le droit d'organisation dans un avenir proche.

Les matchs de la Coupe du Monde se sont déroulés dans 11 villes américaines

La Coupe du Monde 2026 a été co-organisée par trois pays : les États-Unis, le Mexique et le Canada. La majeure partie des matchs du tournoi a été organisée sur le territoire américain.

Les matchs de la Coupe du Monde ont eu lieu dans les villes et régions américaines suivantes :

East Rutherford (près de New York) ;

Philadelphie ;

Boston ;

Atlanta ;

Miami ;

Houston ;

Dallas ;

Los Angeles ;

San Francisco ;

Kansas City ;

Seattle.

Les stades de ces villes ont accueilli de nombreux matchs, de la phase de groupes aux rencontres de phase à élimination directe.

Le rapport complet du tournoi est attendu

Bien que Trump ait qualifié la Coupe du Monde 2026 de tournoi le plus rentable et le plus réussi de l'histoire, les résultats financiers finaux de la compétition ne seront connus qu'après la publication des rapports officiels.

L'attention se porte désormais sur les chiffres qui seront présentés par la FIFA et le comité d'organisation concernant la billetterie, le sponsoring, les droits de diffusion et les revenus globaux.