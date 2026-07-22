Le « tueur » de smartphones milieu de gamme : Huawei prépare une batterie de 10 000 mAh

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Le « tueur » de smartphones milieu de gamme : Huawei prépare une batterie de 10 000 mAh

La question de l'autonomie reste l'un des points les plus critiques sur le marché des smartphones. Cependant, les géants technologiques chinois semblent déterminés à résoudre ce problème radicalement. Selon les informations fournies par le célèbre insider Digital Chat Station, l'une des marques chinoises travaille actuellement sur un smartphone doté d'une batterie record de 10 000 mAh, capable de bouleverser le marché des appareils de milieu de gamme. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Cet appareil devrait surprendre non seulement par sa capacité, mais aussi par ses caractéristiques techniques. Selon les données, le nouveau modèle sera équipé d'un écran OLED plat de 6,84 pouces avec une résolution 1,5K. Il est également indiqué qu'il intégrera un processeur « série 8 » de Qualcomm. Cela témoigne non seulement d'une longue durée de vie, mais aussi d'une haute performance de l'appareil.

Huawei Nova 16 SE ou Enjoy 90 ?

Bien que les insiders n'aient pas encore révélé ouvertement à quelle marque appartient ce « monstre énergétique », de nombreux analystes supposent qu'il s'agit de Huawei. En particulier, une autre source influente, Fixed Focus Digital, a indiqué que l'entreprise prépare le lancement du nouveau modèle Huawei Nova 16 SE. Selon les spéculations, ce modèle ou un nouveau représentant de la gamme Enjoy 90 de l'entreprise pourrait être doté de cette batterie record.

Les informations sur le Huawei Nova 16 SE indiquent que pour la première fois dans cette série, un capteur d'image multispectral devrait être utilisé. Cette technologie permet de reproduire les couleurs de manière plus précise et naturelle. Le prix de l'appareil devrait se situer entre 2000 et 3000 yuans (environ 280–420 dollars US), ce qui en fait une menace sérieuse pour ses concurrents de milieu de gamme.

Certains détails concernant l'apparence du nouveau smartphone sont également connus. Il serait commercialisé en noir, blanc, bleu et orange. Selon la publication ixbt.com, si ces informations sont confirmées, Huawei pourrait renforcer considérablement sa position sur le marché et devenir le choix principal des utilisateurs dépendants de leur chargeur.

Il convient de noter que Digital Chat Station est une source fiable qui a été parmi les premières à annoncer avec précision les caractéristiques des Xiaomi 15 et Xiaomi 15 Pro, ainsi que des informations sur l'écran du Realme GT 7 Pro. Fixed Focus Digital est connu pour ses informations sur les couleurs de l'iPhone 16 et la version PC du système d'exploitation HarmonyOS. Par conséquent, ces fuites sont jugées proches de la réalité.

L'arrivée d'un tel appareil sur le marché est d'une grande importance. Les produits Huawei, en particulier la série Nova, sont populaires parmi les jeunes pour leur design et leur appareil photo. Une batterie de 10 000 mAh offrira sans aucun doute un confort sans précédent, surtout lors de longs voyages et pour les utilisateurs actifs des réseaux sociaux.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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