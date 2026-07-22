Chelsea recrute Morgan Rogers pour un montant record : le facteur Xabi Alonso et Cole Palmer

Le club londonien de Chelsea a réalisé un nouveau transfert retentissant. L'attaquant d'Aston Villa, Morgan Rogers, a rejoint les « Blues » pour 117 millions de livres sterling. Ce contrat est devenu le transfert le plus cher de l'histoire du football britannique. Selon Goal.com, le nouvel entraîneur de l'équipe, Xabi Alonso, et son ami proche Cole Palmer ont joué un rôle clé dans la décision du joueur. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Le joueur de 22 ans a signé un contrat de sept ans avec le club londonien, courant jusqu'en 2033. En termes de montant de transfert, il dépasse Moises Caicedo (115 millions de livres) et Elliot Anderson (116 millions de livres), établissant un nouveau record pour le club et le pays. Selon Rogers, les discussions tactiques avec Xabi Alonso ont mis fin à ses doutes concernant son avenir.

Xabi Alonso et la liberté tactique

Lors de sa première interview, Morgan Rogers a expliqué pourquoi il avait choisi le projet de Chelsea. Il a souligné que le style de jeu de Xabi Alonso et la liberté accordée aux joueurs sur le terrain correspondent parfaitement à sa vision. « J'ai discuté avec l'entraîneur à plusieurs reprises, sa philosophie du football et le rôle qu'il m'attribue étaient très importants. Faire partie de son projet est un grand honneur pour moi », a déclaré le joueur.

Pour rappel, la carrière professionnelle de Rogers a connu une ascension fulgurante ces dernières années. Passé de Middlesbrough à Aston Villa, l'attaquant a atteint le niveau d'une véritable star sous la direction d'Unai Emery. Ses performances remarquables avec l'équipe d'Angleterre lors de la Coupe du Monde 2026, notamment ses actions décisives en demi-finale contre l'Argentine, avaient attiré l'attention des recruteurs de Chelsea.

Les liens d'amitié avec Cole Palmer

Un autre aspect important du transfert est l'amitié entre Morgan Rogers et Cole Palmer. Les deux joueurs ont été formés ensemble à l'académie de Manchester City et jouent ensemble dans les équipes de jeunes d'Angleterre depuis l'âge de 14 ans. Rogers a confié que Palmer l'appelait constamment pendant les négociations pour le convaincre de rejoindre le club londonien.

« Nous avons toujours rêvé de jouer dans la même équipe avec Cole. Il m'a envoyé des messages sans arrêt jusqu'à ce que le transfert soit conclu. S'entraîner et jouer chaque jour avec son meilleur ami est le sentiment le plus incroyable pour un footballeur », a ajouté Rogers. Désormais, ce duo devrait devenir la force principale de l'attaque de Chelsea.

Ce transfert pourrait avoir un impact significatif sur l'équilibre des forces en Premier League. Chelsea continue de renforcer son effectif avec des joueurs jeunes et talentueux. La polyvalence de Rogers, capable d'évoluer aussi bien dans l'axe que sur les ailes, offrira à Xabi Alonso de nouvelles options tactiques pour la saison à venir.