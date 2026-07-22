Lancement de la connectivité satellite directe pour 47 modèles de smartphones en Chine

La Chine a franchi une nouvelle étape majeure dans le monde de la technologie : les utilisateurs de smartphones classiques peuvent désormais bénéficier d'une connectivité satellite directe sans aucun équipement supplémentaire. Ce système, lancé en collaboration avec le Bureau de gestion des urgences de Pékin et une filiale de China Telecom, garantit une communication stable même dans les zones dépourvues de stations de base terrestres. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Cette innovation repose sur le système de communication mobile par satellite « Tiantong-1 », développé en Chine. Son avantage principal est de permettre des appels vocaux bidirectionnels et l'envoi de SMS dans les zones sinistrées, les régions montagneuses et les villages isolés où les réseaux 4G ou 5G ne sont pas disponibles. Cela joue un rôle crucial pour sauver des vies en cas d'urgence.

Pas besoin de changer de carte SIM

Selon les informations d'ixbt.com, les utilisateurs n'ont pas besoin d'acheter une nouvelle carte SIM ou de changer de numéro de téléphone pour utiliser ce service. Il n'y a plus besoin de téléphones satellites spéciaux ; il suffit que le smartphone lui-même prenne en charge cette technologie. Actuellement, 47 modèles de marques leaders telles que Huawei , Honor et Xiaomi sur le réseau China Telecom sont compatibles avec ce système.

La technologie fonctionne sur un principe similaire au projet Starlink Mobile (également connu sous le nom de Direct to Cell) d'Elon Musk. Comme le système Starlink, cette solution chinoise connecte les smartphones directement aux satellites en orbite. Cela permet de communiquer via des standards de téléphonie mobile classiques sans antennes externes ni gadgets supplémentaires.

Prix et conditions d'utilisation

Pour activer le nouveau service, les utilisateurs doivent souscrire à un forfait adapté. Des remises spéciales ont été annoncées pour populariser le système. Notamment, jusqu'au 30 septembre 2026, le prix d'un SMS envoyé par satellite a été réduit de 5 yuans à 1 yuan. Cela garantit que le service soit abordable non seulement pour l'élite, mais aussi pour le grand public.

L'introduction de telles technologies pourrait radicalement changer la qualité de la communication à l'avenir. Les technologies satellitaires constituent la solution la plus efficace pour étendre la couverture mobile, en particulier dans les régions montagneuses et désertiques. Bien que ce service soit actuellement limité au marché intérieur chinois, l'émergence de systèmes similaires dans d'autres régions est attendue dans le contexte de la course technologique mondiale.

En conclusion, la connexion directe des smartphones aux satellites réduit la dépendance envers l'infrastructure de télécommunications traditionnelle. L'activité de marques comme Huawei et Xiaomi dans ce domaine indique que la connectivité satellite deviendra une fonctionnalité standard pour tous les appareils modernes à l'avenir.