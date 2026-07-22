Neymar manque le match de Copa Sudamericana pour participer à un tournoi de poker

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Neymar manque le match de Copa Sudamericana pour participer à un tournoi de poker

La star du club brésilien de Santos, Neymar, n'a pas pu aider son équipe lors d'une rencontre importante de Copa Sudamericana. Alors que son club s'imposait au Venezuela, il a été révélé que l'attaquant brésilien participait à un tournoi de poker professionnel à São Paulo. Bien que cette situation ait suscité diverses discussions parmi les supporters, l'absence du joueur a été convenue avec le staff technique. C'est ce que rapporte Goal.com .

Selon ESPN Brazil, Neymar a participé à l'étape hivernale des Brazilian Series of Poker (BSOP) au complexe WTC de São Paulo. Le joueur est connu pour sa passion pour ce jeu de cartes, ayant déjà remporté plus de 50 000 réaux brésiliens lors d'un tournoi similaire. Sa participation au tournoi, coïncidant avec le match de Santos au Venezuela, a soulevé des questions.

La décision de l'entraîneur et le plan spécial pour Neymar

L'entraîneur de Santos, Cuca, a clarifié la situation après le match, soulignant que l'absence de Neymar n'était pas une mesure disciplinaire mais une décision stratégique. Selon l'entraîneur, le joueur a été dispensé du voyage car il n'avait pas pu se reposer complètement après la Coupe du Monde et avait besoin de récupérer physiquement. Au lieu de se rendre au Venezuela, le leader de l'équipe a suivi un programme d'entraînement spécifique à la base du club.

« Neymar a passé quelques jours hors des terrains et ses vacances ont été courtes. Nous avons décidé de le laisser s'entraîner pour qu'il soit plus fort et capable d'enchaîner les matchs. Nous avons quatre rencontres importantes en dix jours. Il n'y avait aucun intérêt à l'emmener dans un voyage long et fatigant », a expliqué Cuca après la victoire 4-1.

Malgré son temps passé à la table de poker, Neymar montre via les réseaux sociaux qu'il reste actif à l'entraînement. Il a publié des vidéos de ses séances, prouvant que sa condition physique est bonne. Outre l'attaquant, d'autres joueurs expérimentés comme Willian Arao, Joao Schmidt et Igor Vinicius ont également été dispensés de ce voyage pour préparer les matchs du championnat national.

L'équipe de Santos a remporté une victoire convaincante contre Universidad Central en l'absence de Neymar. Ce succès 4-1 au Venezuela donne un avantage considérable au club brésilien en vue des huitièmes de finale de la Copa Sudamericana. Désormais, l'équipe disputera le match retour dans son stade, Vila Belmiro. Si Santos se qualifie, ils affronteront l'équipe équatorienne de Macara.

Actuellement, l'attention de Santos est portée sur le championnat brésilien, l'équipe occupant la 15e place du classement. L'entraîneur Cuca a confirmé que Neymar reviendra sur le terrain lors du prochain match contre Chapecoense. Les supporters attendent de leur star des performances brillantes non seulement à la table de poker, mais aussi sur le terrain.

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Jahongir Tursunov
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