Le plafond des microcrédits sans garantie pour les entreprises porté à 200 millions de sums

De bonnes nouvelles ont été annoncées concernant le soutien aux représentants des petites et moyennes entreprises dans notre pays et la création d'un environnement commercial favorable. L'État accorde un soulagement financier important à nos compatriotes désireux d'étendre leurs activités entrepreneuriales et de lancer de nouveaux projets. Désormais, les représentants d'entreprises qui mènent leurs activités honnêtement et avec succès peuvent obtenir des fonds substantiels sans nantir aucun bien immobilier.

Selon la nouvelle réglementation, à partir du 1er juillet de cette année le montant maximal des microcrédits sans garantie accordés aux entrepreneurs augmentera, passant des 100 millions de sums actuels à 200 millions de sums .

Qui peut bénéficier de cette opportunité ?

Certes, une telle commodité ouvre des voies plus larges aux entrepreneurs qui ressentent leur responsabilité. La nouvelle norme financière s'applique aux :

Personnes ayant précédemment obtenu des microcrédits auprès des banques et ayant respecté leurs obligations à temps ;

Représentants du secteur ayant un historique de crédit positif (feedback) dans le système bancaire.

Ce système sert à renforcer davantage la confiance mutuelle entre les banques et les entrepreneurs.

Une étape importante vers le développement de l'entrepreneuriat

Le doublement de ce plafond est prévu dans le cadre du « Programme complet de soutien aux petites entreprises » mis en œuvre de manière cohérente dans notre pays. Cette décision historique vise à élargir les possibilités pour les hommes d'affaires d'accéder librement et rapidement aux ressources financières nécessaires sans tracas excessifs, c'est-à-dire sans exiger de garanties ou de cautions.

Nouvelle prometteuse : Une telle aide financière arrive à point nommé pour nos entrepreneurs qui souhaitent faire passer leur entreprise à un nouveau niveau pendant la saison estivale. Sans aucun doute, les fonds sans garantie conduiront à la création de centaines de nouveaux emplois et à une augmentation des volumes de production dans notre pays.

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