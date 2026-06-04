Les liens diplomatiques et économiques de l'Ouzbékistan sur la scène internationale continuent d'atteindre de nouveaux sommets. Le 4 juin de cette année, le Président de la République d'Ouzbékistan, Shavkat Mirziyoyev, a reçu une prestigieuse délégation dirigée par John Lee, chef de l'exécutif de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine, en visite dans notre pays.

Au début de la réunion de haut niveau, le chef des invités a transmis les vœux les plus sincères et amicaux du président chinois Xi Jinping au chef de notre État.

Partenariat stratégique entre l'Ouzbékistan et la Chine

Au cours du dialogue, il a été particulièrement souligné que les liens d'amitié et les relations de partenariat stratégique global entre les deux pays au nouveau siècle ont atteint un niveau historique. Les accords bilatéraux sont mis en œuvre de manière cohérente. En particulier, la tenue de la réunion de la Commission intergouvernementale à Pékin, du troisième Forum interrégional à Xi'an, ainsi que l'organisation d'un forum économique à Hong Kong avec l'ouverture de la Maison du commerce ouzbèke en mai de cette année en sont la preuve évidente.

Il a été exprimé que l'arrivée d'une grande délégation composée de représentants des principaux cercles d'affaires de Hong Kong à Tachkent dynamiserait davantage cette dynamique positive.

Nouvelle la plus importante : Un régime sans visa sera bientôt introduit !

À l'issue de la rencontre, un certain nombre d'accords historiques ont été conclus, apportant une joie réelle à la population et aux entrepreneurs de notre pays :

Régime sans visa : Dans un avenir proche, un régime sans visa sera introduit sur une base bilatérale entre l'Ouzbékistan et Hong Kong ;

Vols directs : Des liaisons aériennes directes reliant les deux destinations, ainsi que des services consulaires pratiques, seront établis ;

Conseil des affaires : Un Conseil des affaires conjoint sera créé pour coordonner les projets mutuels, et une 'feuille de route' spéciale sera adoptée.

Coopération en matière d'innovation et de technologies futures

Dans le cadre de l'élargissement de la coopération économique et industrielle avec Hong Kong, un programme de coopération complet sera élaboré dans les domaines prioritaires suivants, les plus populaires sur le marché mondial :

Domaines prioritaires de coopération Perspectives de développement Hautes technologies Intelligence artificielle, fintech et start-ups innovantes Économie moderne Énergie 'verte', économie numérique et biotechnologies Secteur social Système éducatif moderne, tourisme et échanges culturels

Commentaire de la rédaction : L'établissement d'un régime sans visa direct et de liaisons aériennes avec Hong Kong, un grand centre financier et d'innovation mondial, ouvrira des opportunités nouvelles et sans précédent pour nos compatriotes, en particulier les représentants du monde des affaires et les amateurs de voyage.

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