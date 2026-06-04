Le système de chauffage de Tachkent sera modernisé d'ici 2028

Le maire de Tachkent, Shavkat Umurzakov, a visité la centrale thermique n° 5 et a présenté les plans de développement des infrastructures énergétiques et utilitaires pour 2026–2028.

Les projets visent à résoudre systématiquement les problèmes d'approvisionnement en chaleur non seulement dans le district d'Uchtepa, mais dans toute la capitale.

L'une des principales orientations de la réforme est l'introduction de technologies de cogénération. Cela permettra de produire simultanément de la chaleur et de l'électricité, augmentant ainsi l'efficacité énergétique.

De plus, les réseaux de tuyauterie obsolètes seront remplacés progressivement. La priorité sera donnée aux zones connaissant des pannes fréquentes et recevant le plus de plaintes des citoyens.

La modernisation des systèmes assurera un approvisionnement ininterrompu en ressources. La réduction des pertes lors du transport de la chaleur est également définie comme l'une des tâches clés.

Selon Shavkat Umurzakov, les zones dont l'infrastructure est la plus critique seront traitées en priorité sur la base des suggestions du public.