Il y a une nouvelle très agréable et joyeuse pour nos respectés vétérans et retraités qui ont travaillé avec abnégation dans divers domaines pendant de nombreuses années et profitent maintenant de leur retraite bien méritée ! Une initiative importante a été proposée pour renforcer la santé de la génération plus âgée et porter la qualité des services médicaux et sociaux qui leur sont fournis à un nouveau niveau.

Lors de la prochaine réunion du club "Arène de débat" sous l'égide du Parti démocratique populaire d'Ouzbékistan (PDPO), un projet de nouveau système visant à soutenir socialement nos concitoyens en âge de retraite a été largement discuté. L'objectif principal de ce projet est d'éliminer complètement les files d'attente de longue date dans les centres de santé qui se sont accumulées au fil des ans et causent des inconvénients excessifs aux retraités.

Quelles commodités seront créées pour les vétérans ?

Dans le cadre du nouveau système, les changements révolutionnaires suivants sont proposés pour assurer le repos et des soins de qualité aux retraités :

Préservation des droits d'adhésion : Les citoyens conserveront pleinement leur statut de membres du syndicat où ils ont travaillé pendant de nombreuses années, même après avoir atteint l'âge de la retraite et officiellement mis fin à leurs activités professionnelles.

Mécanisme séparé et équitable : Un système alternatif transparent et séparé, indépendant de la file d'attente générale, sera développé pour la distribution de références spéciales aux sanatoriums départementaux pour les vétérans du travail expérimentés.

Égalité des chances pour les retraités et les travailleurs

Grâce à la mise en œuvre de ces mesures complètes, nos compatriotes âgés pourront utiliser des centres de santé départementaux modernes et des sanatoriums confortables sur un pied d'égalité et dans les mêmes conditions que les employés travaillant actuellement dans des entreprises et des organisations.

Commodités introduites Résultats attendus pour les retraités Adhésion syndicale Utilisation des avantages après la retraite Système de distribution alternatif Élimination des files d'attente de longue date dans les sanatoriums Égalité sociale Se reposer avec le même statut que les employés en activité

Cette initiative servira à honorer la dignité humaine dans notre pays, à renforcer davantage la protection sociale des vétérans du travail qui ont consacré leur vie à la prospérité de la Patrie et à aider à restaurer leur santé.

Citation de la rédaction : La santé de nos pères et mères est la grâce et la bénédiction de nos foyers. Il ne fait aucun doute que de telles commodités créées pour nos aînés ajouteront des années à leur vie. Restez toujours en bonne santé sous la protection de notre État, chers vétérans !

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