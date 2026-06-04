Lancement de prêts préférentiels pour les entreprises et l'éducation des jeunes

Il y a une nouvelle très agréable et importante qui sera un véritable cadeau de fête pour les jeunes hommes et femmes ambitieux et instruits de notre pays qui souhaitent lancer leur propre entreprise ! Un grand programme d'État a été lancé pour soutenir globalement la jeune génération, les aider à maîtriser des professions modernes et favoriser les initiatives entrepreneuriales.

Le Président de la République d'Ouzbékistan a signé une résolution spéciale (PQ-210, du 01.06.2026) sur la mise en œuvre large et cohérente du programme « Business Jeunesse » dans notre pays. Dans le cadre de cette initiative historique, la Banque commerciale par actions « Aloqabank » lance un système d'octroi de prêts préférentiels à long terme jusqu'à 7 ans pour les personnes de moins de 31 ans. L'aspect le plus pratique est que la première année de cette aide financière est considérée comme une période de grâce (pendant laquelle le capital n'est pas remboursé).

Conditions financières et orientations : Qui reçoit combien ?

Selon le nouveau système, le taux d'intérêt annuel des fonds alloués est fixé au taux directeur de la Banque centrale plus 4 points de pourcentage. Le montant du prêt est réparti selon les critères suivants, en fonction du domaine choisi et des objectifs des jeunes :

Jusqu'à 20 millions de sums : Pour les jeunes qui souhaitent maîtriser les langues étrangères exigées par le monde moderne, acquérir des compétences en TI (technologies numériques) et étudier des professions modernes très demandées sur le marché du travail ;

Jusqu'à 50 millions de sums : Pour ceux qui souhaitent lancer des projets dans des domaines tendance tels que le SMM (marketing des réseaux sociaux), la mobileographie, le freelancing, le développement de boutiques en ligne personnelles, ainsi que la couture et la production textile à domicile ;

Jusqu'à 100 millions de sums : Pour les jeunes entrepreneurs ayant l'intention de produire des confiseries, du pain et des produits de boulangerie-pâtisserie de haute qualité, qui sont constamment très demandés par la population, et d'organiser leur vente.

Prêts sans garantie : Une grande opportunité pour les rêves !

La nouveauté la plus joyeuse, attendue et agréable de ce programme pour les futurs entrepreneurs est que aucune garantie immobilière ou de biens de valeur n'est requise pour formaliser des microcrédits jusqu'à 100 millions de sums !

Montant maximal du prêt Exigence de garantie Types de sûretés Jusqu'à 100 000 000 de sums Absolument sans garantie Police d'assurance ou cautionnement d'un tiers

Les fonds sont fournis rapidement sur la base exclusive d'une police d'assurance spéciale ou d'un document de cautionnement de proches ou de tiers. Cela soulage les difficultés rencontrées par des milliers de jeunes qui peinent à trouver le capital initial et les garanties pour commencer leur travail. Le programme vise à augmenter fortement le taux d'auto-emploi parmi les jeunes et à mettre en œuvre des projets de startup innovants.

Commentaire de la rédaction : Une telle facilité financière sans précédent créée par notre État est une opportunité inestimable pour chaque jeune entrepreneur qui souhaite construire son avenir. Ne perdez pas de temps ; acquérez des connaissances modernes et posez les bases de votre entreprise !

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