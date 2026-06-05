Début de la construction d'un nouveau pont dans la région de Tachkent

La SA "Chemins de fer d'Ouzbékistan" a commencé la construction d'un passage supérieur entre les gares "S. Rahimov" et "O'rtaovul" dans la région de Tachkent.

Le projet vise à résoudre le problème des embouteillages persistants dans cette zone et à améliorer la sécurité routière.

En raison du trafic ferroviaire intense, les automobilistes et les piétons étaient contraints d'attendre longtemps au passage à niveau.

Dans le cadre du nouveau projet, un pont moderne et une route de contournement pratique seront construits.

Cela devrait assurer un flux de trafic ininterrompu et réduire considérablement le temps perdu par la population.

De plus, la nouvelle infrastructure contribuera à améliorer la sécurité routière et à accroître l'efficacité logistique dans la région.