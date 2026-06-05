Modification des règles de paiement des tarifs de bus en Ouzbékistan

De nouveaux changements sont introduits dans la procédure d'utilisation des transports publics en Ouzbékistan.

Selon les informations, à partir du 1er septembre, les règles de paiement des tarifs de bus seront mises à jour. Désormais, les passagers doivent payer le tarif immédiatement en montant dans le véhicule. Dans le cas contraire, ils peuvent être considérés comme des voyageurs sans billet.

Une responsabilité administrative a également été établie pour les passagers qui ne respectent pas la règle, avec une amende équivalente à un dixième du BRM. Selon les calculs actuels, ce montant s'élève à 41 200 sums.

Selon les responsables, cette nouveauté vise à améliorer la discipline de paiement et la qualité du service dans les transports publics.

De plus, il est prévu d'intégrer le système de paiement des bus, du métro et des trains de banlieue électriques sur une plateforme unique à l'avenir. Cela devrait créer un système de paiement plus pratique et plus rapide pour les passagers.