750 millions de soums recouvrés au profit d'un entrepreneur

Le département du district d'Olmazor du Bureau d'exécution forcée a traité un dossier d'exécution basé sur un titre exécutoire du tribunal économique inter-districts de Tachkent visant à recouvrer un total de 756 millions 414 mille soums auprès du débiteur, la SARL «R.T.S», au profit du créancier, la SARL «T.A.».



Un délai a été accordé au débiteur pour régler volontairement sa dette. Cependant, la dette n'ayant pas été réglée dans ce délai, l'agent d'exécution de l'État a imposé une interdiction sur les comptes bancaires et les actifs de la société conformément à la loi.



En outre, lors des actions d'exécution menées avec des organisations partenaires, un véhicule appartenant au débiteur a été localisé grâce à une recherche et placé dans une fourrière.



Comprenant les conséquences des mesures d'exécution forcée appliquées, le débiteur a intégralement remboursé la dette existante.



Les fonds recouvrés ont été transférés sur le compte bancaire du créancier et le document d'exécution a été officiellement clôturé.