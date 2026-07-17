Messi et Yamal se distinguent par une statistique avant la finale

La finale de la Coupe du Monde 2026 ne verra pas seulement s'affronter l'Argentine et l'Espagne, mais aussi deux générations de football. À 39 ans, Lionel Messi et Lamine Yamal, 19 ans, devancent tous les autres joueurs du tournoi en termes de dribbles réussis.

Seulement deux dribbles séparent les deux stars

Selon les statistiques mises à jour, Messi a réussi 22 dribbles lors de cette Coupe du Monde. Lamine Yamal est le plus proche poursuivant de l'Argentin avec 22 dribbles efficaces.

Ce qui rend ce résultat remarquable, c'est l'écart de 20 ans entre les deux joueurs. Alors que Messi participe à sa sixième Coupe du Monde, Yamal dispute sa toute première compétition majeure.

Néanmoins, avant la finale, ils sont devenus les joueurs ayant le plus mis en difficulté les défenses adverses dans les duels en un contre un.

Messi n'est pas seulement leader en dribbles

Le capitaine argentin a marqué huit buts et délivré quatre passes décisives en sept rencontres lors de ce tournoi. En plus d'être en tête de la course au titre de meilleur buteur, il figure parmi les leaders en passes décisives et en occasions créées.

Messi n'a pas marqué contre l'Angleterre en demi-finale. Cependant, dans les dernières minutes, il a délivré des passes décisives pour Enzo Fernández et Lautaro Martínez, assurant la victoire 2-1 de l'Argentine.

Ainsi, bien que sa vitesse ne soit plus ce qu'elle était, l'attaquant de 39 ans maintient un niveau exceptionnel dans ses déplacements, sa vision du jeu et sa capacité à déséquilibrer l'adversaire.

Le but unique de Yamal ne reflète pas tout son impact

Lamine Yamal n'a marqué qu'un seul but dans le tournoi jusqu'à présent. Mais ce chiffre ne reflète pas pleinement sa contribution au jeu de l'Espagne.

L'ailier de 19 ans est devenu l'une des armes principales de l'attaque espagnole grâce à sa vitesse sur l'aile, ses mouvements imprévisibles et sa capacité à éliminer son vis-à-vis.

Ses 22 dribbles réussis montrent que Yamal force les défenseurs adverses à reculer à presque chaque match. En finale, il fera face à un test encore plus difficile contre la défense argentine.

Deux générations face à face en finale

D'un côté, Messi vise à soulever à nouveau la Coupe du Monde, de l'autre, Yamal est proche du titre dès son premier Mondial.

La finale de la Coupe du Monde 2026 entre l'Argentine et l'Espagne aura lieu le 19 juillet au New York New Jersey Stadium à East Rutherford, aux États-Unis.

Avant le match décisif, Messi n'a que deux dribbles d'avance sur Yamal. Mais en finale, un seul dribble réussi pourrait décider du sort de la Coupe du Monde.

Selon vous, qui sera le plus dangereux en un contre un lors de la finale : Messi ou Lamine Yamal ?