Thomas Tuchel attribue la défaite de l'Angleterre à son « ADN footballistique »

La défaite 1-2 de l'Angleterre contre l'Argentine en demi-finale de la Coupe du Monde 2026 reste au centre des débats. Selon Thomas Tuchel, un simple changement tactique après l'ouverture du score n'aurait pas suffi à sauver l'équipe.

« Aucun schéma n'aurait pu nous aider »

Dans une interview accordée à Sky Sports, le technicien allemand a souligné que les joueurs anglais sont devenus trop passifs après avoir marqué.

« À ce moment-là, j'ai senti qu'aucun schéma tactique au monde ne pourrait nous aider. Parce que nous avons joué de manière trop passive et que nous n'étions pas assez forts physiquement », a déclaré Tuchel.

Selon lui, les Anglais n'ont pas réussi à stopper à temps les adversaires qui pénétraient dans leur surface. Les erreurs dans la gestion du ballon ont rendu la sortie sous pression encore plus difficile.

Le match a radicalement changé après le but

Bien que l'Angleterre ait ouvert le score, elle a progressivement laissé l'initiative à l'Argentine.

Tuchel a précisé qu'il n'avait pas encore vu toutes les statistiques, mais a admis que la possession de balle de l'Angleterre avait considérablement chuté après le but.

« Nous n'avons pas pu gagner les duels aériens et, par conséquent, nous avons reculé de plus en plus en défense. Ce n'était pas prévu, mais c'est ainsi que la situation a évolué », a expliqué l'entraîneur.

L'incapacité de l'équipe à conserver le ballon dans le camp adverse a permis à l'Argentine de multiplier les attaques.

L'Argentine a trouvé des failles dans la défense

Tuchel a noté que les projections des milieux de terrain argentins en seconde lame sont devenues un problème majeur pour l'Angleterre.

Les Anglais n'ont pas réussi à suivre les joueurs arrivant du milieu de terrain. L'Argentine, profitant des espaces, a multiplié les centres dangereux par les ailes et l'axe.

« Les passes de l'adversaire étaient de très haut niveau. Nous devions reprendre le contrôle du ballon. Sinon, il était impossible de sortir du pressing et de reprendre l'initiative », a expliqué Tuchel.

« Ce n'est pas ancré dans notre ADN footballistique »

Le sélectionneur de l'Angleterre n'a pas limité la défaite aux erreurs d'un seul match. Il a également affirmé que le style de jeu basé sur la possession n'est pas aussi profondément enraciné dans le football anglais qu'en Espagne, en Argentine ou au Brésil.

« Je pense que la possession est cruciale. Peut-être que cet aspect n'est pas aussi ancré dans notre ADN footballistique que dans celui des Espagnols, des Argentins ou des Brésiliens », a déclaré le technicien.

Selon lui, ces sélections savent gérer le rythme du match en conservant le ballon. L'Angleterre, sous pression, a rapidement perdu le cuir et a été contrainte de reculer.

Tuchel voit le problème au-delà de la tactique

L'Angleterrea mené longtemps au score contre l'Argentine. Cependant, la passivité en fin de match, la perte de contrôle du ballon et les espaces laissés en défense ont privé l'équipe d'une place en finale.

D'après les déclarations de Tuchel, il n'attribue pas la défaite uniquement à des mauvais changements ou à un schéma choisi, mais à des caractéristiques structurelles du football anglais.

Selon vous, la défaite de l'Angleterre est-elle due à une erreur tactique ou, comme le dit Tuchel, à un problème de style de jeu ?