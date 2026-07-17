Tragédie de la Coupe du Monde 2026 : Au moins 12 morts au Bangladesh

La célébration de la Coupe du Monde au Bangladesh a été assombrie par une série de tragédies. Au moins 12 personnes seraient décédées à travers le pays suite à des affrontements entre supporters, des attaques au couteau, des électrocutions et des accidents de la route.

Une dispute déclenchée après le penalty de Messi

L'incident le plus discuté a eu lieu dans la ville de Comilla lors du match entre l'Argentine et l'Égypte.

Muhammad Shariful Islam, 38 ans, regardait le match avec d'autres citoyens dans un salon de thé local. Selon les témoins, Lionel Messi après avoir raté son penalty, Shariful, supporter du Brésil, s'est moqué de l'un des fans de l'Argentine.

La dispute qui a suivi s'est transformée en bagarre. Plusieurs personnes auraient attaqué Shariful, qui est décédé des suites de ses blessures avant d'atteindre l'hôpital. La police a ouvert une enquête pour identifier les personnes impliquées.

Deux filles privées de père

Shariful subvenait aux besoins de sa famille en conduisant un pousse-pousse électrique. Il laisse derrière lui une femme et deux filles en âge scolaire.

« Comment peut-on tuer quelqu'un pour du football ? J'ai deux filles. Qui appelleront-elles désormais papa ? Je veux que ceux qui ont tué mon mari soient punis le plus sévèrement possible », a déclaré son épouse, Beauty Begum.

Selon les membres de sa famille, Shariful était venu à Comilla pour chercher du travail afin d'offrir une meilleure éducation à ses filles et était la seule source de revenus du foyer.

Des tragédies observées dans d'autres régions

Des décès liés à la Coupe du Monde ont été enregistrés dans diverses régions du Bangladesh.

Fayaz Tajrian est décédé dans un accident de moto alors qu'il se rendait voir le match Argentine-Égypte. Mustafa Kazi a été victime d'une attaque suite à une dispute sur le football.

À Chittagong, Mahidul Islam est décédé après la chute d'un but de football en métal sur lui pendant les festivités. Khokon Karmakar, quant à lui, a perdu connaissance et est décédé avant un match amical organisé par des supporters.

Dans la région de Habiganj, des dizaines de personnes auraient également été blessées lors d'affrontements entre supporters du Brésil et de l'Argentine.

Tous les décès ne sont pas le résultat de disputes

Toutes les tragédies signalées ne sont pas liées à la violence entre supporters. Certains citoyens ont été électrocutés en installant des drapeaux d'équipe, d'autres sont morts dans des accidents de la route lors de célébrations ou de cortèges de motos.

On rapporte également que des problèmes de santé liés à une forte tension émotionnelle pendant les matchs de football ont causé des décès.

23 personnes étaient déjà mortes en 2022

Au Bangladesh, la rivalité intense entre les fans de football a conduit à de graves conséquences lors des précédents mondiaux.

Une étude scientifique publiée en 2024 indique que lors de la Coupe du Monde 2022, 23 décès, 35 hospitalisations et 45 blessures liés au football ont été enregistrés dans le pays. Parmi les tragédies, outre les bagarres, on compte des chutes de hauteur lors de l'installation de drapeaux et des électrocutions.

Le football doit rester une fête

Bien que le Bangladesh ne participe pas à la Coupe du Monde, le pays compte des millions de fans de l'Argentine et du Brésil. Mais l'amour du sport ne doit pas se transformer en violence, en hostilité ou en actions mettant en danger la vie humaine.

Selon vous, quelles mesures devraient être renforcées pour prévenir de telles tragédies lors des grands tournois de football ?