Recherches en cours pour un jeune homme de 23 ans emporté par les eaux à Namangan

Il a été signalé qu'un jeune homme de 23 ans a été emporté par les eaux dans le district de Pop, dans la région de Namangan. L'incident s'est produit le 28 mai 2026 dans le ruisseau « Chodaksoy » qui traverse une zone de loisirs.

Il semblerait que le jeune homme se soit rendu dans la zone de loisirs avec des proches et soit entré dans le ruisseau pour se baigner. Par imprudence, il s'est noyé et n'est pas remonté à la surface.

Les opérations de recherche sont actuellement en cours. Les sauveteurs du département des situations d'urgence du district ont été mobilisés.

Le bureau du procureur du district de Pop mène une enquête préliminaire sur cet incident.