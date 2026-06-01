Un transformateur d'une sous-station a pris feu à Almazar

Aujourd'hui, le 1er juin, un incendie s'est déclaré dans l'une des sous-stations situées dans le district d'Almazar à Tachkent. C'est ce qu'a annoncé la direction principale des situations d'urgence de la capitale.

Il est noté qu'à 18h57, le service des situations d'urgence de la ville de Tachkent a reçu un signalement concernant un transformateur en feu sur le site d'une sous-station de la rue Kichik Khalka Yuli, dans le district d'Almazar.

Les équipes de secours sont arrivées sur les lieux à 19h01. L'incendie a été maîtrisé à 19h12 et complètement éteint à 19h17.

Il est précisé qu'il n'y a eu aucune victime suite à l'incident. Aucun blessé n'a été signalé.

À l'heure actuelle, la situation est sous le contrôle total de la direction principale des situations d'urgence de la ville de Tachkent.