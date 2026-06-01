Tragédie à Namangan : un jeune homme de 23 ans se noie dans un ruisseau

·163·Société
Tragédie à Namangan : un jeune homme de 23 ans se noie dans un ruisseau

Un incident tragique s'est produit dans une zone de loisirs située dans le district de Pop, dans la région de Namangan. Un jeune homme de 23 ans s'est noyé alors qu'il se baignait dans le ruisseau Chodaksoy.

Selon les premières informations, le jeune homme était venu dans cette zone avec des proches pour se détendre. Alors qu'ils se reposaient, il est entré dans le ruisseau, mais n'a pas pu en ressortir par imprudence.

Selon les témoins, l'incident s'est produit très rapidement et les personnes présentes ont immédiatement tenté de porter secours. Par la suite, les services de secours ont été dépêchés sur place.

Les opérations de recherche et de sauvetage pour retrouver le jeune homme sont actuellement en cours. Parallèlement, une enquête préliminaire sur l'incident a été ouverte.

Les autorités demandent aux citoyens, surtout pendant la saison estivale, de respecter strictement les mesures de sécurité lors de la baignade dans des plans d'eau inconnus et non surveillés, et de ne pas enfreindre les règles de sécurité.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Un blogueur condamné à une amende pour avoir conduit une voiture d'enfant sur la voie publiqueAujourd'hui, 09:54Jahongir Otajonov démontre l'art de la traite des vaches (Vidéo)Aujourd'hui, 08:33Lancement d'une liaison directe en bus de Tachkent à Issyk-KoulAujourd'hui, 07:57Le maire de Tachkent dévoile le plan de développement du district d'UchtepaAujourd'hui, 07:53Importante fraude à la vente de voitures dévoilée à TachkentAujourd'hui, 07:49La procédure de récompense des employés refusant les pots-de-vin pourrait être abolieAujourd'hui, 07:29
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Société actualités

La présence d'un crocodile dans le Grand canal de Ferghana a-t-elle été confirmée ?
Une mer immense apparue au milieu du désert en Ouzbékistan étonne tout le monde
« Concert live » sur un chantier : un spectacle insolite créé par des ouvriers conquiert Internet
Un bébé « géant » est né à Qashqadaryo
Un garçon né en 2007 a épousé sa voisine
Un conducteur s'endort et provoque un terrible accident de la route à Samarcande
Un bouquet de 3200 dollars suscite le débat
L'opération d'une blogueuse célèbre au Kazakhstan se termine en tragédie