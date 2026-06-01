Tragédie à Namangan : un jeune homme de 23 ans se noie dans un ruisseau

Un incident tragique s'est produit dans une zone de loisirs située dans le district de Pop, dans la région de Namangan. Un jeune homme de 23 ans s'est noyé alors qu'il se baignait dans le ruisseau Chodaksoy.

Selon les premières informations, le jeune homme était venu dans cette zone avec des proches pour se détendre. Alors qu'ils se reposaient, il est entré dans le ruisseau, mais n'a pas pu en ressortir par imprudence.

Selon les témoins, l'incident s'est produit très rapidement et les personnes présentes ont immédiatement tenté de porter secours. Par la suite, les services de secours ont été dépêchés sur place.

Les opérations de recherche et de sauvetage pour retrouver le jeune homme sont actuellement en cours. Parallèlement, une enquête préliminaire sur l'incident a été ouverte.

Les autorités demandent aux citoyens, surtout pendant la saison estivale, de respecter strictement les mesures de sécurité lors de la baignade dans des plans d'eau inconnus et non surveillés, et de ne pas enfreindre les règles de sécurité.