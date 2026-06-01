Kelin Salom insolite en Ouzbékistan : réalisé devant un portrait de Messi (vidéo)

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Kelin Salom insolite en Ouzbékistan : réalisé devant un portrait de Messi (vidéo)

Une situation inhabituelle a été observée lors d'une cérémonie de mariage en Ouzbékistan. À la demande de son beau-père, la mariée a effectué le « kelin salom » (salutation traditionnelle de la mariée) devant un portrait du célèbre footballeur Lionel Messi.

Il s'est avéré que le père du marié est un fervent supporter du club de football du FC Barcelone. Il a décoré sa maison avec les drapeaux du club et a même accroché un portrait grandeur nature de Lionel Messi à côté du sien.

Par conséquent, pendant la cérémonie, la mariée a honoré la demande de son beau-père en témoignant du respect non seulement aux membres de la famille, mais aussi à l'image de Messi. Ce moment est devenu un instant inattendu et amusant pour les invités du mariage.

La scène a été filmée et s'est rapidement propagée sur les réseaux sociaux. Les utilisateurs ont évalué la situation différemment ; si certains l'ont acceptée comme une tradition amusante et unique, d'autres partagent leurs propres réflexions.

Quoi qu'il en soit, cet événement a attiré beaucoup d'attention en raison de son originalité et a suscité de larges discussions sur les réseaux sociaux.

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Charos
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