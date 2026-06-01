Un différend financier tourne au sang : un groupe d'individus agresse un jeune de 21 ans

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Un différend financier tourne au sang : un groupe d'individus agresse un jeune de 21 ans

Un conflit survenu dans la ville de Namangan à cause d'une dette a attiré l'attention du public. Il a été révélé qu'un groupe d'individus a frappé un jeune homme de 21 ans, lui causant des blessures corporelles.

L'incident a eu lieu le 31 mai dans le quartier de Dashtbog. Selon les premières informations, une dispute concernant une dette a éclaté entre plusieurs citoyens résidant dans le district de Yangi Namangan et la victime.

La dispute s'est intensifiée et, par conséquent, plusieurs personnes ont fait usage de la force contre le jeune homme. La victime a subi des blessures légères.

Les forces de l'ordre ont identifié les participants à l'incident et une affaire pénale a été ouverte conformément à la procédure en vigueur.

Il a été annoncé qu'une enquête a été ouverte contre les suspects sur la base de l'article du Code pénal relatif au hooliganisme, et les investigations préliminaires sont en cours.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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