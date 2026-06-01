Incendie d'un transformateur dans une sous-station du district d'Almazar à Tachkent

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Incendie d'un transformateur dans une sous-station du district d'Almazar à Tachkent

Le premier jour de l'été a apporté une excitation inattendue aux habitants du district d'Almazar dans notre capitale, chers lecteurs. Ce soir, le 1er juin, un incendie s'est déclaré dans l'une des principales sous-stations électriques du district en raison d'une défaillance technique soudaine. Selon un rapport urgent reçu par le département des situations d'urgence de la ville, de fortes flammes et de la fumée ont été observées au niveau de l'installation électrique située le long de la Petite Ceinture à 18h57.

Les courageux pompiers de notre capitale sont intervenus immédiatement ! Restez connectés à notre page, nous vous fournirons les détails sur le temps nécessaire pour maîtriser l'incendie, la liste des quartiers temporairement privés d'électricité et les efforts de secours et de restauration en cours !

Résultat de l'intervention rapide : Incendie maîtrisé en quelques minutes

À peine 4 minutes après le signalement, à 19h01, les équipes spéciales de lutte contre l'incendie du ministère des Situations d'urgence sont arrivées sur les lieux. Grâce au professionnalisme et à la rapidité des sauveteurs, les flammes ont été totalement encerclées à 19h12 et l'incendie a été complètement éteint à 19h17.

La meilleure nouvelle : Lors de cette lutte intense contre les flammes, personne n'a été blessé, et aucun cas de brûlure ou de victime n'a été enregistré. Tout le monde est sain et sauf !

Coupures d'électricité : Quels quartiers sont privés de courant ?

Bien que l'incendie ait été rapidement éteint, l'accident technique survenu dans cette sous-station, appelée « Vistavochnaya », a provoqué une interruption temporaire de l'approvisionnement en électricité dans plusieurs zones du district. Selon les informations officielles diffusées par l'administration du district d'Almazar, des coupures temporaires sont actuellement observées dans les quartiers suivants :

  • Quartiers « Quyosh » et « Orzu » ;

  • Zones « Universitet », « Ziyo » et « Ziyokor » ;

  • Quartiers « Zamondosh », « Alon », « Chustiy » et « Chigatoy Darvoza ».

Ampleur des dégâts et travaux de restauration

L'ampleur des désagréments temporaires causés par cet accident est importante, et l'administration a communiqué les chiffres suivants :

🌐 Catégorie de consommateurs

📊 Nombre de personnes temporairement privées d'électricité

Ménages résidentiels

6 200 foyers

Entités juridiques

807 entreprises

Établissements sociaux

18 institutions (hôpitaux, jardins d'enfants, etc.)

Centres de jeunesse

Dortoirs étudiants

Chers habitants de la capitale et du district, ne vous inquiétez surtout pas ! En ce moment, des brigades spéciales composées des spécialistes les plus expérimentés travaillent sur place jour et nuit. Toutes les forces sont mobilisées pour réparer les pannes dans les plus brefs délais et rétablir le courant dans les foyers.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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