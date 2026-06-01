Incendie d'un transformateur dans le district d'Olmazor

Aujourd'hui, le 1er juin, un transformateur a pris feu dans une sous-station située sur la rue Kichik Halqa Yuli, dans le district d'Olmazor à Tachkent.

Selon le ministère des Situations d'urgence, les équipes de secours sont arrivées sur les lieux à 19h01 et l'incendie a été maîtrisé à 19h12. Les opérations pour éteindre complètement le feu sont en cours.