Incendie d'un transformateur dans le district d'Olmazor
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Aujourd'hui, le 1er juin, un transformateur a pris feu dans une sous-station située sur la rue Kichik Halqa Yuli, dans le district d'Olmazor à Tachkent.
Selon le ministère des Situations d'urgence, les équipes de secours sont arrivées sur les lieux à 19h01 et l'incendie a été maîtrisé à 19h12. Les opérations pour éteindre complètement le feu sont en cours.
Aucune information sur d'éventuelles victimes n'a été signalée pour le moment. La situation est sous le contrôle total du département des Situations d'urgence.
De plus, en raison de l'incendie, des coupures de courant temporaires sont observées dans certaines zones des districts de Shayxontohur et d'Olmazor, affectant environ 6 200 foyers et plus de 800 entités juridiques.
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