Une nouvelle arnaque identifiée sur Telegram

·148·Société
Une nouvelle arnaque identifiée sur Telegram

Il a été signalé que de faux messages concernant la suppression imminente de comptes circulent sur la messagerie Telegram. Les escrocs envoient des notifications aux utilisateurs indiquant qu'une demande de suppression de compte a été reçue.

Ces messages proposent de cliquer sur un lien pour « annuler » le blocage ou la suppression. Cependant, cliquer sur ce lien peut entraîner la perte d'accès au compte de l'utilisateur.

Les experts soulignent que les bots de service officiels de Telegram n'apparaissent pas avec le statut « Vu récemment ». Par conséquent, il est recommandé de ne pas faire confiance à ces messages et de ne pas ouvrir de liens suspects.

Les utilisateurs sont invités à prévenir leurs proches et connaissances de cette méthode de fraude.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Un blogueur condamné à une amende pour avoir conduit une voiture d'enfant sur la voie publiqueAujourd'hui, 09:54Jahongir Otajonov démontre l'art de la traite des vaches (Vidéo)Aujourd'hui, 08:33Lancement d'une liaison directe en bus de Tachkent à Issyk-KoulAujourd'hui, 07:57Le maire de Tachkent dévoile le plan de développement du district d'UchtepaAujourd'hui, 07:53Importante fraude à la vente de voitures dévoilée à TachkentAujourd'hui, 07:49La procédure de récompense des employés refusant les pots-de-vin pourrait être abolieAujourd'hui, 07:29
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Société actualités

La présence d'un crocodile dans le Grand canal de Ferghana a-t-elle été confirmée ?
Une mer immense apparue au milieu du désert en Ouzbékistan étonne tout le monde
« Concert live » sur un chantier : un spectacle insolite créé par des ouvriers conquiert Internet
Un bébé « géant » est né à Qashqadaryo
Un garçon né en 2007 a épousé sa voisine
Un conducteur s'endort et provoque un terrible accident de la route à Samarcande
Un bouquet de 3200 dollars suscite le débat
L'opération d'une blogueuse célèbre au Kazakhstan se termine en tragédie