Une nouvelle arnaque identifiée sur Telegram

Il a été signalé que de faux messages concernant la suppression imminente de comptes circulent sur la messagerie Telegram. Les escrocs envoient des notifications aux utilisateurs indiquant qu'une demande de suppression de compte a été reçue.

Ces messages proposent de cliquer sur un lien pour « annuler » le blocage ou la suppression. Cependant, cliquer sur ce lien peut entraîner la perte d'accès au compte de l'utilisateur.

Les experts soulignent que les bots de service officiels de Telegram n'apparaissent pas avec le statut « Vu récemment ». Par conséquent, il est recommandé de ne pas faire confiance à ces messages et de ne pas ouvrir de liens suspects.

Les utilisateurs sont invités à prévenir leurs proches et connaissances de cette méthode de fraude.