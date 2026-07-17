Laporta évoque Messi et Yamal avant la finale

La finale de la Coupe du Monde 2026 entre l'Espagne et l'Argentine suscite un immense intérêt, non seulement pour le titre, mais aussi comme un duel entre deux générations de stars. Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a comparé Lionel Messi et Lamine Yamal, deux figures emblématiques de l'histoire du club.

Selon lui, ce match décisif sera l'un des plus grands chocs que l'on puisse voir au niveau des sélections nationales.

« Messi est notre fierté »

Laporta n'a pas caché sa satisfaction de voir l'Argentine atteindre la finale et de voir Messi participer une nouvelle fois à une rencontre décisive.

« Messi est aussi en finale, ce qui me rend très heureux. C'est notre fierté », a déclaré le président du FC Barcelone lors d'une interview sur la radio RAC1.

Lionel Messi a évolué pendant de longues années sous les couleurs catalanes, devenant l'un des joueurs les plus importants de l'histoire du club.

Comment Laporta a-t-il décrit les deux stars ?

Le dirigeant du FC Barcelone a exprimé la place de Messi et Yamal dans le football de manière singulière.

« Messi est le passé et le présent, tandis que Lamine est le présent et le futur », a-t-il affirmé.

Laporta a qualifié de grande fierté pour le club le fait que les deux joueurs aient été formés au sein du système du FC Barcelone.

« En tant que président, je suis très fier que ces deux joueurs aient été formés dans notre club. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire », a-t-il ajouté.

Comparaison des styles espagnol et argentin

Laporta a également souligné que les styles de jeu des adversaires en finale diffèrent radicalement.

À son avis, l'Argentine s'appuie davantage sur le combat physique et l'agressivité, tandis que l'Espagne semble supérieure en termes de cohésion collective et de possession de balle.

« L'Argentine joue de manière beaucoup plus agressive, tandis que l'Espagne est mieux coordonnée, jouant un style plus proche de celui du FC Barcelone », a déclaré Laporta.

Le président du club a noté que l'arbitre aura également une grande responsabilité lors de cette finale.

L'empreinte de l'école du FC Barcelone en finale

Laporta a souligné que le fait que Messi et Yamal s'affrontent dans une même finale démontre une fois de plus le prestige de l'école de football du FC Barcelone.

D'un côté, Messi, devenu une légende du club, et de l'autre, Yamal, considéré comme le leader de la nouvelle génération catalane.

La question principale est désormais : l'expérience l'emportera-t-elle ou la nouvelle génération aura-t-elle le dernier mot lors de la finale de la Coupe du Monde ?