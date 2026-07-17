De l'or et des millions saisis au domicile d'un responsable irakien

Dans le cadre d'une vaste enquête anticorruption en Irak, d'importantes sommes d'argent liquide, de l'or et des objets de valeur ont été découverts au domicile d'Adnan al-Jamili, vice-ministre du Pétrole.

Il a été rapporté que lors de la perquisition, 25 millions de dinars irakiens, 200 000 dollars américains, ainsi que 4 kilogrammes d'or et divers bijoux précieux ont été saisis au domicile du fonctionnaire. Cette perquisition a été menée dans le cadre d'une opération anticorruption majeure lancée fin mai.

Selon les informations de l'enquête, Adnan al-Jamili est soupçonné d'avoir organisé un système de détournement de fonds publics à grande échelle et d'avoir servi d'intermédiaire pour les intérêts de certains hauts fonctionnaires.

Il est précisé qu'il ne s'agit pas de la première saisie importante dans cette affaire.

L'enquête sur cette affaire se poursuit actuellement. Le gouvernement irakien souligne qu'il prend des mesures fermes pour renforcer la lutte contre la corruption dans le pays et identifier les richesses acquises illégalement.